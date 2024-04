Bus snodato s’incastra. Scoppia la lite in strada

Un altro autobus snodato incastrato all’incrocio tra viale Marche e via Selvettina.

E’ accaduto martedì sera attorno alle 20 quando il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo.

Secondo una prima ricostruzione proprio mentre l’autobus cercava di svoltare a sinistra, nello spazio ridotto a disposizione il conducente di un furgone bianco sarebbe sopraggiunto finendo inevitabilmente contro il grosso mezzo. Scesi dalla vettura i due conducenti erano piuttosto arrabbiati e si sarebbe rischiato persino lo scontro. In strada anche alcuni automobilisti e residenti arrabbiati per l’ennesimo ingorgo ed incidente. "Gli autisti di quel tipo di autobus – spiegano i residenti – sono costretti a numerose manovre e spesso restano incastrati per diversi minuti con inevitabili disagi per gli automobilisti e pendolari. Una situazione che andrebbe affrontata e risolta". Non sono mancati improperi e nervi tesi, ma fortunatamente la situazione è poi rientrata e dopo alcune manovre l’autista del bus è riuscito a riprendere la marcia con un sospiro di sollievo da parte di tutti. Limitati, fortunatamente, anche i danni della collisione. Oltre dieci anni fa da qui era partita una raccolta firme proprio per chiedere di mettere in sicurezza l’incrocio e di evitare il passaggio di mezzi di quelle dimensioni.