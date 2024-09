Un caso di Dengue al "Salesi" di Ancona, via alla disinfestazione: la partoriente infettata a Fano

Ancona, 12 settembre 2024 – Donna in stato di gravidanza affetta da dengue trasferita dall’ospedale di Fano al materno-infantile di Ancona, in via precauzionale scatta la disinfestazione nella zona circostante il Salesi. La procedura è stata disposta dopo la comunicazione da parte dell’Ast del caso, accertato di dengue che ha riguardato una donna residente a Fano dove la stessa, secondo le indagini epidemiologiche, si è infettata. La paziente, una donna incinta, è stata ricoverata al Salesi martedì scorso dal pronto soccorso di Fano e, dopo le cure del caso, ieri mattina è stata dimessa.

L’area in cui avverrà la disinfestazione per il caso di Dengue segnalato al Salesi: infettata una donna arrivata da Fano

Mercoledì era arrivato l’esito positivo della sierologia per la dengue. La donna è stata isolata in una camera dotata di zanzariere e impianto di condizionamento d’aria. Ieri mattina la direzione medica ha inviato notifica di malattia infettiva al Dipartimento di Prevenzione di Ancona e poi si è messa in moto la procedura di disinfestazione, che sarà effettuata tempo permettendo. Il rischio di trasmissione è bassissimo. E non c’è stata alcuna conseguenza per i pazienti e il personale del pediatrico di Ancona visto che la paziente che ha contratto la dengue è stata isolata e non è entrata a contatto diretto con altri senza protezioni.

Come da prassi, e come accaduto ad agosto per un caso di Chikungunya e per un altro episodio di Dengue nell’ottobre del 2023, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, attraverso l’unità operativa di Igiene e Sanità pubblica - sulla base del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi – ha informato il sindaco di Ancona della necessità di effettuare una disinfestazione adulticida nella zona intorno all’ospedale in cui è ricoverata la paziente: "L’intervento – si legge in una nota ieri sera dal Comune - sarà eseguito da una ditta specializzata incaricata dal Comune che opererà entro un raggio di circa 200 metri intorno all’ospedale Salesi e sarà eseguita di notte entro 24 ore dal termine della pioggia e del vento. La disinfestazione verrà effettuata con un pick-up attrezzato con un sistema a spruzzo e interesserà le aree aperte: strade, cortili, giardini, orti e altri spazi. La protezione civile e il comando di polizia locale si stanno organizzando per informare a mezzo altoparlante e con contatto diretto la popolazione interessata delle precauzioni da adottare".

Oggi si dovrebbe chiarire quando la disinfestazione, lo ripetiamo in maniera del tutto precauzionale, verrà effettuata. Ecco l’elenco delle vie e dei numeri civici che saranno interessati dalla disinfestazione: via Baracca dal civico 1 al civico 10, via Corridoni dal civico 4 al civico 20, via Monfalcone dal civico 2 al civico 22. via Monte Grappa dal civico dal civico 41 al civico 50, via Panoramica i civici 4-7-17, via Toti dal civico 3 al civico 28, viale della Vittoria 44B e dal civico 48 al civico 60 e dal 69 al 71, via Volterra dal civico 1 al civico 20.