Allarme Dengue a Fano: altri sette casi probabili, disinfestazione in tutta la città

Fano (Pesaro e Urbino) 12 settembre 2024 – Un caso di Dengue confermato a Centinarola ed altri 7 probabili al Vallato. E mentre a Centinarola è stato appena eseguito (dalle 2,30 alle 6,30 di stamattina) un intervento di disinfestazione urgente, il sindaco di Fano si appresta a firmare una seconda ordinanza, per una disinfestazione urgente più estesa, a tutta la città.

“Il caso di Centinarola è un caso confermato, poi ci sono altri casi probabili, circa 7 – spiega il dottor Augusto Liverani, il direttore responsabile dell'Unità Operativa complessa Igiene, Sanità Pubblica e Prevenzione Malattie Infettive dell'Ast Pesaro e Urbino – che sono residenti nel quartiere Vallato di Fano. Considerando la dimensione della zona penso di proporremo un intervento di disinfestazione di tutta la città”.

L'intervento proposto dagli specialisti dell'Ast è “di disinfestanti sia adultocidi che larvicidi in modo da consentire una protezione a lungo termine”. Il dottor Liverni ricorda infatti che la trasmissione del virus Dengue “è unicamente vettoriale” ossia, per contrarlo, è necessario essere punti da una zanzara infetta. “La vita media di una zanzara è di un mese – spiega Liverani –. E il tragitto che compie difficilmente è elevato: in genere circa 200 metri. Però avendo diversi casi probabilità abbiamo deciso di proporre un intervento su vasta scala. Anche nella probabilità che poi ne venissero fuori altri in altre zone”.

Nessun allarme sanitario quindi, anche perché “i sintomi della Dengue sono quelli aspecifici di una normale malattia febbrile da lieve a moderata - conclude il medico -: febbre, dolori articolari, mal di testa. Dal 50 all'80 per cento, i casi di questa patologia sono asintomatici”.