Castelfidardo, polo sicurezza: entro l’estate i primi trasferimenti

La conversione dell’ex casa di riposo Mordini in polo della sicurezza avanza in maniera spedita a Castelfidardo. Sono iniziati i lavori di sistemazione della parte esterna con allargamento della viabilità, realizzazione di parcheggi, asfaltatura e recinzioni. Un intervento finanziato con fondi di bilancio per 120mila euro che consentirà di completare i lavori necessari per iniziare le attività di Croce Verde e Protezione civile che saranno trasferite nella nuova sede entro l’estate. Prosegue anche l’allestimento interno e tecnologico delle sezioni che invece verranno occupate dal comando di Polizia Locale. "Grande soddisfazione per una struttura di fondamentale importanza per la nostra comunità", commenta il sindaco Roberto Ascani.