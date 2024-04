Cerco un bagnino "sdraiaro": "Più che un lavoro un hobby": l’annuncio di Bonetti divide

"Stiamo cercando un bagnino di terra ("sdraiaro"), più che un lavoro un hobby! Contratto da maggio a settembre. Se interessati inviare curriculum". Questo annuncio di lavoro, pubblicato martedì sera sui social da Spiaggia Bonetti, uno stabilimento balneare di Portonovo, ha scatenato commenti polemici da parte di alcune persone che non hanno mai frequentato la spiaggia in questione. Ad infastidire è stata la parola "hobby" che una commentatrice, sotto l’annuncio messo su Facebook, ha risposto infastidita: "Chissà se il termine hobby viene usato per sdrammatizzare uno stipendio misero. A casa mia il lavoro è lavoro". Apriti cielo. Qualcuno le ha dato spago aggiungendo "esatto, pesante oltretutto".

Così sono partiti i commentatori a difesa dello stabilimento, clienti, bagnanti occasionali, lavoratori ed ex lavoratori di Spiaggia Bonetti che hanno provato a spiegare alla donna del primo commento che l’ambiente di lavoro è così piacevole che il senso del post voleva essere proprio quello quando è stato scritto "hobby" ma non è servito. E’ arrivata la replica della commentatrice: "L’hobby per essere considerato tale non dovrebbe essere nemmeno remunerato, anzi perché non far pagare lo "sdraiaro" visto che si divertirà come un matto tutta l’estate?". E così si è scatenato un ping pong di risposte con chi ha precisato che lo sdraiaro sarà regolarmente pagato e che l’annuncio è stato scritto in quel modo per lo spirito scherzoso che contraddistingue lo stabilimento. A scriverlo in maniera divertente è stato il titolare, Paolo Bonetti, che non immaginava di sollevare un simile vespaio. "Cosa posso dire? Era ovviamente un annuncio di lavoro spiritoso che non voleva sminuire nessuno - spiega Bonetti - anche perché ho scritto che sarà un lavoratore assunto, con contratto fino a settembre e di inviare anche i curriculum. Sono arrivate molte richieste e il bagnino lo abbiamo trovato. Purtroppo quello che avevamo di solito si è infortunato quindi non potrà fare la stagione. Ecco il motivo dell’annuncio". Un chiarimento necessario perché sempre sui social, in questo caso su un gruppo Facebook dove il post è stato condiviso, si è anche insinuato che la paga fosse bassa e per questo non trovava personale stagionale. "Hanno tirato in ballo anche il reddito di cittadinanza - continua Bonetti - non ho replicato, non mi interessa, non ho tempo, ho una stagione da avviare. Ammetto che siamo un po’ borderline con l’umorismo ma chi ci conosce lo sa, voleva essere solo un modo scherzoso. Il bagnino non è un lavoro da chi sta in miniera, parla con la gente, sta anche seduto, è al mare in una delle spiagge più belle. Sdraiaro è un temine in dialetto che si usa da noi per distinguerlo dal bagnino di mare, quello che fa salvataggio. Certe critiche credo siano state esagerate e gratuite ma per fortuna mi hanno difeso in molti. Chi non ha questa fortuna pero come si difende da certe iene?".