Foto e disegni dialogano tra loro. Una mostra su Giacomelli e Massi

Un incontro tra due Maestri capaci di raccontare le Marche con la loro ‘poesia visiva’, esaltando il genius loci e, come è proprio dei grandi artisti, di andare ‘oltre’ per sublimarlo in una dimensione universale. Non a caso Mario Giacomelli, uno dei più straordinari fotografi del Novecento, e Simone Massi pluripremiato regista d’animazione, hanno conquistato un successo di livello internazionale. A loro è dedicata la mostra ‘Passaggi’, organizzata dal Premio Nazionale Gentile da Fabriano e dall’Associazione Gentile Premio, con il patrocinio del Consiglio regionale, e in collaborazione con l’Archivio Mario Giacomelli.

L’occasione è il centenario della nascita di Giacomelli. Da sabato 21 (ore 17) al 19 ottobre alle ‘Conce’ di Fabriano si potranno ammirare 35 foto di Giacomelli e altrettanti disegni di Massi, in un inedito confronto tra due linguaggi diversi ma uniti da profonde ‘affinità elettive’. Tutto nasce dalla volontà di Galliano Crinella, dalla cui collezione privata provengono molte delle foto di Giacomelli, del quale fu amico. Crinella cura la mostra insieme a Gianluigi Colin, il quale sottolinea "la vicinanza culturale e territoriale di Giacomelli e Massi. Entrambi parlano dello spirito più profondo delle Marche. Tra loro c’è una simmetria totale, un legame forte tra i solchi dei campi di Giacomelli e le rughe dei volti disegnati da Massi. Tutto ciò è anche fortemente politico. Giacomelli lo sapeva bene, e per questo voleva fotografare la parte marginale dell’umanità".

Per il presidente del Consiglio regionale Dino Latini la mostra rappresenta "un inedito e affascinante confronto", "un dialogo tra due epoche, due linguaggi, due sensibilità", capaci di rappresentare "una sintesi profonda, poetica e potente del nostro territorio, della nostra storia e del nostro sguardo sul mondo". Latini annuncia anche una proposta di legge, a proprio nome, tesa a valorizzare la figura di Giacomelli, e la dedica di un’area del Palazzo delle Marche allo stesso fotografo, nell’atrio, dove venerdì sarà scoperta una targa. Alla presentazione della mostra sono intervenuti, il vicesindaco di Fabriano Gabriele Comodi, Roberto Carmenati dell’Associazione Gentile Premio e Fabio Biondi, presidente di Diatech Pharmacogenetics, principale sponsor dell’evento.

Raimondo Montesi