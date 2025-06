I busti di personaggi del Risorgimento scolpiti da Morelli

Grande interesse per l’esposizione di busti di personaggi del Risorgimento e della Regina Margherita di Savoia scolpito dall’artista Vittorio Morelli inaugurata sabato presso la Deputazione di Storia Patria per le Marche di Ancona. Oltre alla presidente della Deputazione Anna Falcioni, che ha condotto la cerimonia con grande competenza, presenti le autorità istituzionali, come Daniele Carnevali per la Provincia di Ancona, Carlo Ciccioli per la Regione Marche e Angelica Lupacchini per la Commissione Cultura del Comune. Lo storico dell’arte Michele Servadio ha accompagnato i presenti in un interessantissimo viaggio di conoscenza dei personaggi risorgimentali, sia sotto l’aspetto storico, che relativamente alla vita e alle opere degli scultori che li hanno magistralmente immortalati, come Galileo Emendabili, Filandro Castellani e il già citato Morelli.