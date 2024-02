Imprenditore trovato in fin di vita e soccorso: è in coma

Senigallia (Ancona), 12 febbraio 2024 – Imprenditore trovato in fin di vita dopo che è scattato l’allarme. Con ogni probabilità si è trattato di un gesto volontario e adesso l’uomo si trova in coma all’ospedale. In base alle prime indiscrezioni si sarebbe sparato.

Si tratta dell’ennesima tragedia sulla spiaggia di velluto dove una settimana fa, un medico si è tolto la vita gettandosi sotto un treno. Prima di lui, a fare la stessa scelta era stata una 34enne: dopo il suicidio il traffico ferroviario era rimasto bloccato per almeno tre ore.

Due persone che da qualche tempo avevano problemi di salute e che hanno scelto di farla finita con un gesto estremo, lasciando nel dolore e nello sgomento un’intera comunità.

Venerdì, un uomo molto stimato sulla spiaggia di velluto, lo stesso che aveva lanciato una importante attività a pochi passi dal centro storico avrebbe compiuto anche lui un gesto estremo. La notizia di quello che è sembrato a tutti gli effetti un gesto volontario è circolata in città nella giornata di ieri, quando gran parte dei conoscenti, sono stati informati sulle gravi condizioni in cui versa l’uomo. La polizia è stata informata dell’accaduto ed ha provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti. Stando alle indiscrezioni, l’uomo si sarebbe sparato una volta rimasto solo.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati i familiari, ancora scossi per l’accaduto. Un gesto che ha colto quanti lo conoscevano di sorpresa, primi fra tutti i suoi familiari e i parenti che fanno il tifo per lui, nella speranza possa risvegliarsi. Un week-end dove una triste notizia ha sconvolto la comunità di Scapezzano: Mariella Bramucci si è spenta venerdì mattina in ospedale, mentre il marito Paolo Modesti è stato colto da un malore improvviso sabato mattina. Lui aveva 78 anni, lei 76. Lutto anche a Marzocca che piange Adriano Mattioli, l’ex carabiniere è deceduto all’età di 63 anni. Oggi alle 15 saranno celebrati i funerali nella chiesa della frazione.