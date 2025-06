Fuori strada con l’auto: muore Andrea Zuccaro, papà di 56 anni

Agugliano (Ancona), 2 giugno 2025 – Un’auto è finita fuori strada, si è ribaltata nel fosso in mezzo al canneto e il conducente è rimasto schiacciato sotto il suo stesso mezzo.

La tragedia si è consumata attorno alle 18.30 di oggi ad Agugliano, al confine con Polverigi. Lo schianto è costato la vita ad un 56enne residente ad Agugliano, originario della Sicilia, Andrea Zuccaro, conosciuto e stimato nella piccola cittadina dove abitava e dove aveva costruito la sua vita.

Era padre di famiglia. Sul posto son arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 2, in contrada Colonne all‘incrocio con via Mazzangrugno: secondo una prima ricostruzione fornita dai militari intervenuti sul posto, il conducente potrebbe aver perso autonomamente il controllo della vettura, una Fiat Panda, che si è cappottata nei pressi del canneto e non ha lasciato scampo al 56enne rimasto incastrato sotto la vettura.

Il corpo dell‘uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco ma per lui non c‘è stato niente da fare.

La dinamica dell‘incidente è comunque ancora in fase di ricostruzione da parte dei militari osimani che ieri pomeriggio erano sul posto.

Al vaglio appunto il fatto che l’uomo possa aver accusato un malessere improvviso che gli abbia fatto perdere il controllo del mezzo senza possibilità di recupero.

Con il trascorrere delle ore il passaparola si è fatto intenso sull’identità dell’uomo. Tutta la città di Agugliano è in choc per quanto accaduto.

Chiunque passasse di lì non ha potuto non notare la task force di mezzi scattata subito, a sirene spiegate, diretta in quell’area di campagna. Tutti hanno capito che si era verificato qualcosa di molto grave. Probabilmente sul corpo dell’uomo sarà svolto un esame autoptico per fugare ogni dubbio sulle cause della sua morte.

Nessun altro mezzo, appunto, è rimasto coinvolto nell’incidente.

L’uomo si trovava da solo nella sua Panda, quasi sicuramente di ritorno a casa nel giorno delle celebrazioni per la Repubblica. Quella provinciale è stata spesso teatro di incidenti anche molto gravi nel corso degli anni, sia verso Polverigi che Camerata Picena.

Dopo il difficoltoso recupero da parte dei pompieri della centrale di Ancona accorsi subito dopo la chiamata, la salma di Zuccaro è stata portata nella casa funeraria Biondi di Osimo.

I funerali dell’uomo dovrebbero essere fissati entro la giornata di domani.