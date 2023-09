A 16 anni va in giro con l'hashish nella borsetta

Jesi (Ancona), 29 settembre 2023 – Ancora controlli antidroga in città: ragazza di appena 16 anni, trovata con l’hashish. Il controllo è scattato giovedì pomeriggio da parte delle volanti e del personale di polizia giudiziaria del commissariato di Jesi, coordinato dal dirigente vice questore Paolo Arena.

Il servizio antidroga si è concentrato nelle vie più sensibili e a rischio criminalità del territorio Jesino. In particolare, in via Agnelli, nella zona industriale commerciale lungo la carreggiata, sono stati avvistati tre giovani che alla vista degli agenti sembravano visibilmente preoccupati. Alla richiesta di fornire le loro generalità, i ragazzi dicevano di essere sprovvisti di documenti d’identità.

Ipotizzando che potessero nascondere stupefacenti, i tre sono stati sottoposti a perquisizione personale: infatti la ragazza, 16enne è stata trovata in possesso di droga. All’interno della borsa nascondeva un pezzo di sostanza di tipo hashish avvolta in cellophane del peso di 2,72 grammi. Negativa invece la perquisizione per gli altri due giovani. Gli agenti hanno proceduto alla contestazione amministrativa dell’uso personale stupefacente e alla segnalazione alla prefettura per la giovanissima. Continua l’azione di intensificazione dei controlli di prevenzione generale portata avanti dal commissariato , secondo le direttive del questore di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa col prefetto Darco Pellos nei luoghi più a rischio, specie i parchi, luoghi privilegiati da tanti giovani locali ed extracomunitari, dove maggiore è la possibilità di circolazione dello stupefacente, una piaga sociale che occorre nettamente ridimensionare. Nella stessa giornata di controlli sono state identificate 71 persone.