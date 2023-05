Jesi, grandinate e bombe d'acqua: smottamenti e sottopassi chiusi

Jesi (Ancona), 12 maggio 2023 - Una forte grandinata ha imbiancato Jesi e la Vallesina nel primo pomeriggio di oggi, più o meno nelle stesse ore in cui Pesaro (foto) veniva imbiancata dalla grandine (video) e allagata da un violento nubifragio.

Ondate di grandine e pioggia abbondante si sono susseguite per tutto il pomeriggio di oggi. Non sono mancati allagamenti e disagi. “Sono state chiuse – spiegano dall’amministrazione comunale di Jesi - via del Burrone, via Montelatiere e via Santa Lucia per allagamenti delle sedi stradali all'altezza dei rispettivi attraversamenti dei fossi. Chiuso anche il sottopasso della Goldengas. Segnalati piccoli smottamenti nelle strade di campagna. Si raccomanda – concludono – di prestare attenzione alla guida, anche in considerazione dell'evoluzione meteo”.

Si temeva la grandine dannosa per le colture in questa fase primaverile ed essa puntuale è arrivata. I chicchi sono caduti abbondanti in città come nei Comuni vicini per alcuni minuti. Saranno da valutare eventuali danni all’agricoltura. Sensibile anche l’abbassamento delle temperature registrato in queste ultime ore.