Laura Chiatti a Senigallia: giochi in spiaggia con Bocci e figli

Senigallia, 15 aprile 2024 – Primo sold out sulla spiaggia di velluto, anche l’attrice Laura Chiatti al mare con i figli. Le temperature estive hanno fatto scattare la voglia di mare: la stagione non è ancora iniziata e, solo in alcuni tratti sono gli abbancamenti sono stati spianati, ma dove sono ancora presenti, diventano un’attrazione irresistibile per i bambini. Anche Pablo ed Enea, i figli di Laura Chiatti e Marco Bocci, impegnato in città nelle registrazioni della fiction ‘Alex Bravo poliziotto a modo mio’, si sono rotolati, insieme al loro cane, a due passi dalla Rotonda a Mare, sotto gli occhi vigili dell’attrice che non ha resistito e si è scattata un selfie dove a fare da sfondo è stata la Rotonda.

Tutti in fila per il gelato, ma ad essere presi d’assalto sono stati anche i bar sulla spiaggia e i ristoranti del lungomare. Molti gli operatori che hanno tirato fuori i lettini, a disposizione dei clienti stagionali e dei passanti, molti dei quali non hanno resistito e hanno fatto il primo bagno della stagione nonostante l’acqua gelida. Partita anche la caccia al parcheggio, esauriti già dalle prime ore del mattino i posti in prossimità del lungomare.