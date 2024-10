Lavoratori irregolari, chiuso locale notturno

L’attività di un locale notturno è stata sospesa. Sono arrivati i militari a mettere i "sigilli" l’altra notte. I Carabinieri della Compagnia di Osimo, nell’ambito di un servizio di cooperazione strutturata tra l’Arma territoriale e i Reparti speciali disposto dal Comando provinciale di Ancona, hanno controllato il locale situato nella bassa vallata del Musone. Durante il servizio, che ha visto impiegati complessivamente 14 militari, nel locale sono state identificate complessivamente 40 persone. In primis il Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro (Nil) di Ancona ha riscontrato la presenza di quattro lavoratori sprovvisti di contratto.

Sono scattate sanzioni amministrative pari a duemila e 500 euro e proprio da questo provvedimento è scattata la sospensione immediata dell’attività. Le indagini su tale fronte non sono nemmeno terminate: sono tuttora al vaglio presunte irregolarità nella formazione e nella sottoposizione a visita medica obbligatoria del personale dipendente. Non solo problemi attinenti il lavoro: il Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità, i Nas, ha riscontrato la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo e la mancata indicazione degli allergeni negli alimenti. Per questo sono scattate altre sanzioni amministrative pari a ottomila euro e sono state intimate al gestore tali prescrizioni per inadempienze nell’applicazione delle normative igienico-sanitarie. Sarebbe la prima volta per il locale in questione, molto frequentato anche per le cene. I controlli proseguiranno a tutto tondo: servizi simili, definiti dai carabinieri di cooperazione strutturata, che sono pianificati per coniugare i livelli capacitivi delle unità specializzate dell’Arma, sono un modello su cui la stessa continuerà ad investire, anche a tutela della sicurezza dei lavoratori e dell’utenza delle attività commerciali. In questo caso l’attività dovrebbe poter riaprire quando tutte le lacune saranno colmate a tutela dei lavoratori stessi e degli avventori per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario.

I controlli anche sulle strade da parte di tutte le forze dell’ordine in maniera congiunta andranno avanti anche per tutto il fine settimana fino al ponte del 31 ottobre, nottata di Halloween, e festa di Ognissanti, anche nella vicina città di Loreto dove tanti pellegrini sono attesi in basilica, a salvaguardia dell’ordine pubblico.

Silvia Santini