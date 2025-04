Malore e caduta in casa, trovato morto

Ancona, 20 aprile 2025 - Tragedia ad Ancona. Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione in via Sparapani. Si sarebbe trattato di un malore fatale, in seguito al quale la vittima sarebbe caduta finendo contro lo spigolo di un mobile. È probabilmente questa la dinamica che ha portato al decesso del 50enne. L'uomo, dopo una segnalazione dei vicini, è stato trovato senza vita in casa dai sanitari della Croce Gialla e dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa: i vicini hanno lanciato l'allarme perché il 50enne non rispondeva al telefono e dall'abitazione arrivava un forte odore. Vicino alla vittima c'era del sangue probabilmente a causa della ferita riportata dall'uomo nella caduta.