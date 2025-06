Maltempo, alberi a rischio. Il Comune chiude i giardini

Alberature e piante messe a dura prova anche in Viale Cavallotti. È l’onda lunga degli effetti del maltempo del tardo pomeriggio di lunedì che, a Jesi, hanno portato alla chiusura dell’area verde fintanto non saranno stati completati i lavori di manutenzione e di ripristino delle varie essenze. Ne ha dato notizia, ieri, il Comune. Rendendo noto che, "a seguito dei sopralluoghi e monitoraggi effettuati dai tecnici, è stata accertata la presenza di alberi e rami pericolanti ai Giardini pubblici, resi tali dal forte vento". Circostanza che ha indotto lo stesso Comune a interdire, temporaneamente, la fruizione dei giardini. "Per garantire la sicurezza, è stata disposta la chiusura dell’area verde di Viale Cavallotti fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza delle alberature". La zona, pertanto, è stata circoscritta e segnalata con apposita cartellonistica. Resta da capire quante alberature abbiano subito lesioni o, al contrario, dovranno essere potate in maniera importante. Conseguenza sgradita della forti raffiche di vento che, lunedì, avevano provocato anche la caduta di alberi in numerose zone della Vallesina. Tra i casi più eclatanti, l’albero caduto lungo la Superstrada 76, non troppo distante dallo svincolo Jesi Ovest. Una situazione che aveva provocato disagi alla viabilità. Un altro era caduto nella salita del Montirozzo, tornando a Jesi. Città che aveva visto criticità persino alla rotonda sperimentale installata recentemente in via Paradiso e messa in ginocchio dalla bufera. Da segnalare la caduta di una pianta centenaria in via Fiume, letteralmente sradicata dal terreno e precipitata in strada. Nelle ore più esposte alla perturbazione, il Comune aveva raccomandato la cittadinanza di uscire solo in caso di assoluta necessità.