Maltempo, rinviata la Partita del Cuore a Senigallia per gli alluvionati delle Marche

Senigallia (Ancona), 15 aprile 2023 – Rinviata per maltempo la Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’, prevista per domani 16 aprile. Entro una settimana sarà comunicata la nuova data.

Nel pomeriggio di ieri gli organizzatori, in accordo con le istituzioni, hanno scelto di rinviare l’evento di solidarietà dedicato alla popolazione alluvionata del territorio, proprio per poter regalare al pubblico un momento migliore di festa e divertimento.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data ufficiale della Partita del cuore – Insieme per Senigallia –. Per chi ne facesse comunque richiesta sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto: i clienti che hanno acquistato online o presso le prevendite autorizzate Vivaticket possono richiedere il rimborso compilando il modulo online che troveranno nella sezione "Annulli e posticipi" presente sul sito Vivaticket entro il 30 aprile 2023.

Chi ha acquistato presso i punti vendita dovrà riportare il biglietto entro la stessa data. L’evento benefico si effettuerà probabilmente nel mese di maggio, dopo la comunicazione della data, gli organizzatori provvederanno a fornire il nome degli ospiti che scenderanno in campo con la Nazionale Italiana Cantanti e con il Charety Senigallia.

Le previsioni meteo

Nelle Marche il tempo, già bruttino oggi, è in peggioramento: oltre alla pioggia ci si aspettano temperature più rigide, tanto che in montagna è attesa la neve. L'ingresso di vari sistemi depressionari - avvertono gli esperti di 3BMeteo -accompagnati da aria fresca e instabile da Est determinerà tempo spiccatamente instabile, con piogge sparse che assumeranno anche carattere di rovescio o temporale, e un generale nuovo calo delle temperature. In Montagna previste abbondanti nevicate per il periodo. Venti settentrionali moderati/tesi, specie su coste e Appennino".