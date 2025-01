La nave Amerigo Vespucci fa tappa ad Ancona, ecco quando

Ancona, 28 gennaio 2025 - La nave Amerigo Vespucci farà tappa ad Ancona dal 2 al 5 aprile. L'imbarcazione più bella del mondo nel corso del Tour Mediterraneo si fermerà in 14 città in tutto. Tra le mete appunto il capoluogo marchigiano. Il tour è stato presentato al Villaggio Italia di Gedda. Le altre città in cui farà tappa il tour sono Trieste, Venezia, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova.

Dichiarazioni di Enrico Credendino

Nel corso della presentazione il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Enrico Credendino ha dichiarato: "I valori e la straordinaria perizia messi in evidenza da Nave Vespucci hanno proiettato nel mondo l'immagine migliore della marineria e dell'Italia tutta, enfatizzando la propensione e la concreta attitudine di questa nave a porsi quale esempio di professionalità militare e interprete della figura di ambasciatrice dell'Italia nel mondo. Abbiamo portato l'Italia nel mondo, e in questa fase vogliamo raccontare la nostra esperienza nel mondo all'Italia con il tour Mediterraneo, dedicando proprio al nostro mare e al nostro territorio la fase conclusiva di questa campagna. L'obiettivo è raccontare questa straordinaria avventura alla nostra gente e promuovere, nelle varie tappe, gli elementi più peculiari di questa missione. Il Tour Mediterraneo toccherà 14 porti e porterà il Vespucci nelle principali città di mare del nostro Paese, contattando soprattutto i giovani, nell'intento di condividere valori ed esperienze che potrebbero ispirarli a fare questa scelta di vita. Il tour che ha portato l'Amerigo Vespucci per quasi due anni in giro per il mondo, toccando 35 porti in 30 Paesi, terminerà a Genova il 10 giugno - da dove era partito a luglio del 2023. Il 10 giugno celebreremo a Genova la giornata della Marina e la conclusione del Tour Mondiale del Vespucci: sarà una coincidenza molto particolare".

Dettagli sul tour Mediterraneo

Il Tour Mediterraneo inizierà da Trieste dove il Vespucci sarà accolto da un'edizione speciale della Barcolana organizzata esclusivamente per accogliere lo storico veliero in Italia. Nave Amerigo Vespucci nella tratta da Brindisi a Reggio Calabria e da Livorno a Genova imbarcherà gli allievi dell'attuale Prima Classe dell'Accademia Navale di Livorno che quest'anno svolgeranno la campagna addestrativa a bordo di Nave Trieste in quanto Nave Vespucci farà una lunga sosta lavori, ha fatto sapere l'Ammiraglio Antonio Natale Comandante delle Scuole della Marina Militare nel corso della presentazione. Nel Tour Mediterraneo, insieme alla Federazione Italiana Vela, ospiterà anche giovani velisti tra i 12 e i 17 anni che avranno la possibilità di vivere l'esperienza a bordo della Nave Scuola della Marina Militare.

Calendario delle tappe

Ecco le tappe nel Mediterraneo: