Nuovo codice della strada, in 16 nella tenaglia

E’ passato un mese dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni per il codice della strada ma le infrazioni non sono diminuite nonostante le multe siano più salate. Le condotte di guida scorretta sono ancora presenti e in alcuni casi hanno avuto anche tragiche conseguenze. Stando ai controlli mirati ed effettuati dai carabinieri della Compagnia di Ancona sono state diverse le multe per aver violato il nuovo codice della strada e una di queste riguarda anche i primo caso di sospensione breve della patente per l’uso del cellulare mentre si guidava. I controlli sono stati indetti proprio con l’obiettivo di stimolare gli automobilisti a condotte virtuose per innalzare i livelli di sicurezza sulle reti viarie e scongiurare incidenti anche mortali. Pur essendo alta l’attenzione pubblica sulle nuove regole da osservare, più rigide in termini di alcol e velocità, risulta ancora elevato il numero delle multe staccate. Sono stati 16 gli automobilisti sorpresi alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. La quasi totalità delle violazioni sono state accertate nella fascia serale-nottura. In ben otto casi i conducenti sono stati trovati con un abuso alcolico grave, ben sopra l’1,5 grammi litro, con tassi alcolici anche cinque volte superiori al limite minimo consentito per mettersi al volante. In sette episodi lo stato di ebbrezza è stato rilevato a seguito di incidenti stradali con feriti, per fortuna non gravi. In un caso è stata contestata la guida dopo l’assunzione di droghe. Che il conducente avesse assunto sostanze stupefacenti è emerso da analisi di laboratorio fatti su un automobilista 19enne di Fabriano, guidava sotto l’effetto di cannabinoidi, Per quanto riguarda specificatamente le ipotesi rientranti nelle nuove disposizioni del codice della strada, i controlli hanno consentito anche di sanzionare due automobilisti ai sensi dell’articolo 148 in materia di sorpasso. Multato anche il conducente di un monopattino che, mentre percorreva una delle vie principali della città, non indossava il casco protettivo che ora è previsto come obbligatorio dalle nuove disposizioni in materia di micromobilità. In un caso è stata applicata anche la sospensione breve della patente per sette giorni. Era il conducente di un veicolo che, sorpreso alla guida mentre utilizzava il cellulare, è risultato dotato di una patente con punteggio inferiore a venti punti.