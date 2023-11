Raffiche di vento e neve: sul lungomare vola tutto

Vento forte, sul lungomare rami spezzati e attrezzature sulla strada. Sulla spiaggia di velluto è caduta la prima neve: nelle prime ore della mattinata di ieri, i fiocchi di neve sono caduti su gran parte della città, poi seguiti da un grosso fulmine e chicchi di grandine. Annunciate dall’allerta meteo i graupel sono caduti a più riprese nella mattinata. Dopo aver soffiato durante la notte, nel primo pomeriggio il vento ha raggiunto forti raffiche sul litorale, spazzando via alcune attrezzature sul lungomare: sedie di plastica, ma anche gonfiabili sono arrivati fino alla strada. Diversi i tamerici presenti sul lungomare con i rami spezzati. Dopo un giorno di pausa è tornato anche l’allarme mareggiate, soprattutto in quelle aree soggette all’erosione: la zona compresa tra il molo e la Rotonda e il Ciarnin. Rami spezzati hanno ostruito anche alcune arterie stradale dov’è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Cadute a terra anche le transenne che delimitano alcuni cantieri della città che sono state messe in sicurezza grazie all’intervento degli agenti della polizia municipale. Una polemica social è esplosa riguardo al bike sharing "Famose", il nuovo servizio che permette, tramite una app, di affittare delle bici per piccoli spostamenti all’ interno della città. Un servizio a pagamento che consente di poter usufruire anche di mezzi con pedalata assistita. Diversi i punti di noleggio attrezzati, tra questi alcuni sul lungomare dove ieri, a causa del vento, le biciclette sono finite rovinosamente a terra. Diverse le foto spalmate sui social con tanto attacchi all’Amministrazione nonostante la manutenzione dei mezzi non è carico del Comune. Per la giornata di oggi è prevista un’attenuazione del vento, una tregua anche per le mareggiate.