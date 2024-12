Regalo di Natale per un’80enne: restituiti 10mila euro

Tra le storie a lieto fine di questo periodo, c’è quella che vede protagonista una nonnina 80enne di Palombina Vecchia che, un mese fa, era stata truffata senza pietà da un giovane campano. Per lei, quest’anno, "Natale è arrivato in anticipo". Parole del figlio. A vestire i panni di Santa Claus, i carabinieri della Tenenza guidati dal maresciallo Andrea Ventresca, la Polizia locale falconarese del comandante Luciano Loccioni e la Polizia stradale di Cassino che hanno affidato alla giustizia il malvivente e, soprattutto, venerdì hanno riconsegnato alla donna i 10mila euro che le erano stati portati via con abile crudeltà.

Il 16 novembre l’anziana aveva ricevuto una chiamata sul cellulare. La voce, quella di un finto militare: "Suo figlio ha investito una persona, passeremo a ritirare i soldi affinché venga rilasciato". E in effetti alla porta di casa sua si era presentato un uomo che le aveva prelevato oltre 9mila euro tra gioielli e preziosi e mille euro in contanti. Un truffa odiosa, perfettamente riuscita. E subito denunciata ai carabinieri. Peccato che il bandito non avesse fatto i conti con il capolavoro sinergico delle forze di polizia.

L’uomo, infatti, nella stessa serata era stato fermato dalla Stradale di Cassino con il malloppo a bordo. Questo dopo un’attività clamorosa di agenti e carabinieri, che erano stati messi sulle orme del napoletano dal sostituto commissario della Locale falconarese Salvatore Binanti. Al mattino, infatti, una pattuglia aveva fermato una Citroen C3 condotta da un soggetto sospetto che, all’alt degli operatori, aveva tentato (invano) la fuga su via Marconi. Fermato, l’uomo era risultato gravato da una sfilza di precedenti.

Lo stesso soggetto che, nel pomeriggio e con un complice, era riuscito a compiere la truffa. Ma era stato ormai individuato. E, dopo l’alert della Locale ai carabinieri, era stato possibile avvisare la Centrale operativa, per poi sorprendere e bloccare l’uomo a Cassino, grazie alla Stradale. Venerdì, i carabinieri falconaresi e gli agenti di Cassino hanno riconsegnato la refurtiva all’anziana: una meravigliosa storia a lieto fine dal sapore natalizio. Parallelamente, il sindaco Stefania Signorini ha annunciato un encomio per Binanti: grazie alla sua preparazione e il suo intuito si è riusciti ad arrestare il criminale e restituire, all’anziana, il maltolto. Chapeu.

Giacomo Giampieri