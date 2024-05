Siani chiama all’Ascensore: "Veniamo a girare da voi"

La telefonata che non ti aspetti. Alessandro Siani, attore e regista, ha chiamato il ristorante L’Ascensore, nei giorni scorsi, perché interessato al locale del Passetto per girare alcune scene del film che uscirà al cinema a Natale. "Io e te dobbiamo parlare" è il nome del cinepanettone che catapulterà Ancona nel grande schermo. La pellicola infatti verrà girata nel capoluogo dorico e il team della Iif di Fulvio e Federica Lucisano, casa produttrice, è già all’opera per scovare gli angoli e le location più belle e consone alla commedia che vedremo proiettata in tutta Italia. "Ci ha chiamato la settimana scorsa al ristorante – conferma Luigi Catalano, padre della titolare dell’Ascensore (Denise) – ha risposto la cassiera. E’ interessato a vedere il ristorante infatti manderà delle persone del suo staff a fare un sopralluogo in settimana. Per noi è un onore, mia figlia ha già detto che non vorrà nemmeno essere pagata se dovessero scegliere il ristorante per delle scene. Verrà messo a disposizione per il bene della città, ben vengano queste iniziative, servono per far conoscere Ancona".

L’arrivo degli uomini di fiducia di Siani, che curerà la regia del film e che sarà anche uno dei protagonisti della pellicola insieme a Leonardo Piaraccioni, è dato per questa settimana, forse già questa sera a cena. Un momento conviviale per capire se il ristorante potrà fare al caso loro. L’intesa, almeno per la regione di appartenenza, sia Siani e Catalano sono campani, sembra già esserci. L’entourage dei due attori è già all’opera da settimane con sopralluoghi, guidati anche da Marche Film Commission, una realtà nata nel 2009 per favorire e sostenere la realizzazione di film nella regione. Un interlocutore di produzioni che ha già contribuito a realizzare molte produzioni cinematografiche tra film, cortometraggi, videoclip, spot e programmi televisivi. La produzione è a caccia di comparse da inserire nelle riprese del film che inizieranno il 24 giugno e finiranno il 3 di agosto. La selezione è organizzata dalla Guasco Srl, si svolgerà alla sala boxe della Mole Vanvitelliana il 31 maggio dalle 14 alle 19 e il 1 giugno dalle 9 alle 16 per gli adulti dai 18 ai 70 anni. Per i bambini, tra i 7 e i 10 anni, il 1 giugno dalla 14 alle 16.

Marina Verdenelli