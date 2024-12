Siani e Pieraccioni boom. E’ il film italiano più visto: incasso record a Natale: "Una visibilità incredibile"

Il Natale porta doni, si sa. E ad Ancona, quest’anno, il regalo più bello è arrivato sotto forma di un successo cinematografico che profuma di mare e risate. "Io e te dobbiamo parlare", la commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni, sta letteralmente sbancando il botteghino: si conferma il primo film italiano delle feste e, a otto giorni dall’uscita in sala, è ancora in pole position con un incasso di 3.951.175 euro e oltre 513mila spettatori.

Un trionfo che porta con sé il nome della nostra città, set d’eccezione per questa pellicola che, pur non citandola esplicitamente, ne cattura e immortala gli scorci più belli, dal Porto Antico a Marinadorica, dalle vie del centro al Passetto. La Marche Film Commission, che ha supportato la produzione durante le otto settimane di riprese nel capoluogo, si gode il meritato successo. "Un risultato straordinario – commenta il presidente di Fondazione Marche Cultura (di cui Marche Film Commission fa parte per quanto riguarda il settore audiovisivo) Andrea Agostini – Il film, oltre ad essere primo in classifica ci sta offrendo una visibilità incredibile a livello nazionale".

Ma "Io e te dobbiamo parlare" non è solo una vetrina per le bellezze doriche. È soprattutto una commedia divertente e ben scritta, che gioca con gli equivoci e le situazioni paradossali per raccontare la storia di Antonio (Alessandro Siani) e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni), due agenti di polizia legati da un’amicizia "ammaccata" e da una serie di intricate relazioni familiari. E chissà che questo cinepanettone non sia solo l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra regione, pronta a diventare un punto di riferimento per il cinema italiano. Ci crede Agostini che ricorda il lavoro della Marche Film Commission degli ultimi due anni, che ha portato qui ben 26 produzioni: "Abbiamo avuto la possibilità di far vedere a tutti come lavoriamo e cosa possiamo offrire – spiega – purtroppo come marchigiani non siamo molto bravi a raccontarci ma per il momento lo stanno facendo altri per noi. Ricordo che la graduatoria del bando cinema è ancora aperta, siamo pronti a ospitare e supportare le produzioni che intendono mostrare sul piccolo e grande schermo le nostre bellezze e far lavorare le maestranze locali".

Intanto i protagonisti non nascondono l’entusiasmo: "La nostra commedia a Natale è stata premiata dal pubblico. Grazie! È davvero per me un regalo meraviglioso", ha commentato Siani. "Grazie a tutti! Siamo davvero felici che il pubblico si stia divertendo così tanto, era proprio nostra intenzione fare un film allegro e spensierato e regalare un po’ di leggerezza", ha aggiunto Pieraccioni.

La produttrice Federica Lucisano ha sottolineato: "Le sale piene di pubblico e risate sono state il più bel regalo di questo Natale. "Io e te dobbiamo parlare", prodotto da Italian International Film con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, è distribuito nelle sale da 01 Distribution. Il direttore Luigi Lonigro ha concluso: "Alessandro e Leonardo continuano a riempire i cinema italiani e il pubblico accompagna con risate fragorose ogni proiezione".