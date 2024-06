Un mercoledì con Sofia. Da Amici a piazza del Papa: "Vorrei far divertire tutti"

Sofia Cagnetti sarà l’ospite speciale del mercoledì universitario di piazza del Papa. L’iniziativa, giunta alla sua seconda puntata e fortemente voluta dall’assessore ai giovani e alla notte, Marco Battino, vedrà come protagonista la ballerina anconetana, reduce dal talent ´Amici´, condotto da Maria De Filippi. La 18enne vive a Torrette e in trasmissione ha parlato orgogliosamente della sua città. In diretta su Canale 5, si è fatta notare sia per il talento sia per la semplicità con cui ha affrontato il serale (è stata eliminata alla sesta puntata lo scorso 27 aprile). La giovane è allieva della scuola di danza Urban Studios Ancona, dove ha intrapreso il percorso accademico a 13 anni: "Io e la danza siamo una cosa sola. Non ho mai iniziato davvero a ballare perché il ballo mi appartiene da sempre".

Sofia, cosa dobbiamo aspettarci dalla serata di domani (ore 20.30)?

"Porterò delle coreografie, vorrei divertirmi e far divertire il pubblico".

Su Canale 5, ci è riuscita…

"È stata una bella esperienza, benché pensavo fosse più facile. Amici non è affatto una passeggiata come pensavo inizialmente. È stato un percorso ricco di emozioni, ma difficile. Mi ha lasciato tanto, e francamente non ci sto capendo ancora nulla, sto metabolizzando, ma piano piano tutto uscirà fuori. Tempo al tempo".

Come si gestisce il successo improvviso a 18 anni?

"Ti destabilizza molto. Mi fa piacere il calore della gente, ma talvolta capita di sentirmi a disagio e di non sapere come reagire in determinate situazioni". Che rapporto ha avuto con Maria De Filippi?

"Si collegava in casetta e la vedevamo alle prove. La ammiro, è una persona che potrebbe campare di rendita e invece continua a lavorare con passione". Se dico Ancona?

"Rispondo casa: qui, sono le mie radici".

Luogo preferito?

"Quando voglio rigenerarmi, fuggo sul Colle Ameno, a Torrette. È carino, in mezzo alla natura, con dei tramonti spettacolari".

È legata a piazza del Papa?

"In centro, esco poco per mancanza di tempo. Ma con gli amici, se vogliamo passare una serata diversa, andiamo là".

E al mare?

"Vado un po’ dove capita: Portonovo, Mezzavalle, Numana, le grotte del Passetto. E ovviamente Torrette, dove sono i miei ricordi d’infanzia".

Le sta stretta Ancona?

"Assolutamente no, è un cliché quello di dire che per danzare devi andare in una grande città: non è vero. L’importante è studiare bene".

Com’è arrivata ad ´Amici´?

"Facevamo uno showcase a Sirolo. Un autore del talent mi ha notata e mi ha portato a Roma". In famiglia come l’hanno presa? "Bene, mamma Marina e papà Luigi mi appoggiano in tutto". Sogni nel cassetto?

"Ne ho tanti. Avere solo uno scopo, una volta raggiunto, mi farebbe sentire piatta: direi ´E ora, che si fa?´".

Nicolò Moricci