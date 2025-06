"Vendita Gruppo Api, occupazione da garantire"

A meno di una settimana dall‘incontro tra l‘amministrazione e i vertici della raffineria Api, alla luce delle offerte pervenute per la cessione dell’intero Gruppo Ip-Api, si è tenuto in tarda mattinata – al Castello – il confronto tra le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), il sindaco Stefania Signorini e gli assessori al Bilancio Marco Giacanella e all’Ambiente Elisa Penna. Un confronto giudicato dal Comune "proficuo e costruttivo" e che ha permesso al primo cittadino di aggiornare i rappresentanti dei lavoratori sull’esito delle interlocuzioni avviate nei giorni scorsi con la proprietà dell’azienda.

In quell’occasione – ha riferito Signorini – sono stati affrontati i temi centrali per il futuro del sito industriale. La proprietà ha infatti confermato l’arrivo di offerte di acquisto, anche se la procedura di valutazione, trattandosi di una realtà strategica a livello nazionale, sarà complessa. Solo al termine del procedimento valutativo, avevano riferito i rappresentanti della proprietà, gli attuali proprietari decideranno se mantenere o cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione.

L’amministrazione, già nel tavolo del 10 giugno, aveva ribadito che livelli occupazionali, sicurezza, tutela ambientale e transizione energetica sono aspetti considerati imprescindibili per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio. Il fatto che il Gruppo Api rappresenti un asset strategico per il Paese, avevano assicurato i rappresentanti della società, è la migliore garanzia a tutela della sicurezza e dell’occupazione. Soddisfazione per le Rsu per il coinvolgimento da parte del Comune e l’annuncio di nuovi incontri a livello nazionale tra sindacati e proprietà.

Signorini ha ricordato l’impegno della proprietà nel fornire aggiornamenti all’amministrazione sull’evolversi della situazione e ha assicurato che coinvolgerà tempestivamente le organizzazioni sindacali su ogni sviluppo rilevante. Da parte di amministrazione e Rsu, infine, l’impegno reciproco nel rafforzare il ulteriormente il dialogo in questa fase.

A proposito di raffineria, ieri in prossimità delle 12, "si è sviluppato un principio di incendio all’impianto di desolforazione". Ne ha dato notizia l’Api al Comune, che ha poi riportato la comunicazione sui canali istituzionali. In pochi minuti, per fortuna, l’incendio è stato domato dalle squadre interne e l’evento "si chiuso senza conseguenze". Sul posto anche una squadra di pompieri da Ancona, ma la piccola perdita di liquido dell’impianto e il principio d’incendio erano già stati risolti.