Osimo al ballottaggio: orari e giorni di voto. I candidati sindaco

Osimo, 21 giugno 2024 – Sarano “i tempi supplementari” a decretare il nuovo sindaco di Osimo tra Michela Glorio (Pd, Movimento Cinque Stelle e liste civiche) e Francesco Pirani (per il centrodestra, ricompattato dopo l'apparentamento con Sandro Antonelli, e civiche). Gli elettori della città “senza testa” torneranno alle urne domenica 23 e lunedì 24 giugno e saranno gli unici della provincia di Ancona al voto per il ballottaggio. Le altre partite ancora aperte nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, infatti, si disputano ad Urbino (Pesaro Urbino) e Recanati (Macerata).

Quando si vota

Le operazioni inizieranno domenica, dalle 7 alle 23, e proseguiranno all'indomani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede per proclamare la fascia tricolore che succederà al dem Simone Pugnaloni, dopo dieci anni di mandato.

I candidati: così al primo turno

Per il centrosinistra Michela Glorio, sostenuta da otto liste (Popolari per Osimo, Uniti per Glorio, Ecologia e futuro, Movimento Cinque Stelle, Energia nuova, Osiamo, Michela Glorio sindaco, Partito Democratico) ha tagliato il traguardo davanti a tutti al primo turno, conquistando il 40,09 per cento dei voti (7.465). Correrà da sola in vista dello scatto finale.

L’apparentamento

All'opposto dei competitor nell'alveo del centrodestra che, al fotofinish, hanno trovato l'accordo per l'apparentamento ufficiale. Francesco Pirani, sostenuto da nove liste (Green, Civiche Marche, Su la testa, Fratelli d'Italia, Lista Latini, Patto sociale per Osimo, Pirani sindaco, Forza Osimo, Osimo democratica e solidale), aveva totalizzato un 34,90 per cento (frutto di 6.499 voti). Terzo, invece, era arrivato Sandro Antonelli (25,01 per cento, 4.656 voti), sostenuto allora da sette liste (Osimo al centro, Tratto comune, Rinasci Osimo, Civitas Civici Osimo, Osimo futura, Progetto Osimo, Osimo Libera), anche se Civitas Civici Osimo non avrebbe sottoscritto l'accordo e sarebbe rimasta fuori dal ballottaggio. Al primo turno, considerati i 31.771 elettori, hanno votato 19.243 persone, pari al 60,57 per cento.

C hi può votare

Possono partecipare al voto gli iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza. È necessario presentarsi al seggio muniti di documento di identità valido e tessera elettorale. In caso di smarrimento della tessera, è possibile richiederne il duplicato presso l'ufficio elettorale del proprio Comune che, durante le due giornate di voto, osserverà orari speciali di apertura. Potranno votare anche gli elettori che non hanno partecipato al voto nel primo turno.

Come si vota

Per votare, gli elettori potranno esprimere la loro preferenza con una “X” sul nome del candidato prescelto. Per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto: la scelta da effettuare è esclusivamente tra i due candidati sindaco e non per le liste (scelta già effettuata al primo turno). La scheda che presenterà, dunque, un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della coalizione che appoggia l'altro candidato sarà considerata nulla.