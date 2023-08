Quintana Ascoli agosto, l’offerta dei ceri: il primo assalto è di Porta Tufilla, poi Savini e Innocenzi

Ascoli, 6 agosto 2023 – Il cavaliere di Porta Tufilla, Denny Coppari. Sarà lui, oggi pomeriggio, a portare il primo assalto al moro nella Quintana dedicata al Patrono.

Per secondo, invece, toccherà a Lorenzo Savini di Porta Maggiore, seguito da Luca Innocenzi di Porta Solestá. Per quarto correrà Nicholas Lionetti della Piazzarola, mentre per quinto sarà il turno di Lorenzo Melosso di Porta Romana. Chiuderà gli assalti delle prime due tornate, infine, il cavaliere di Sant’Emidio Tommaso Finestra.

Questo l’esito del sorteggio avvenuto ieri sera, a piazza Arringo, durante la suggestiva cerimonia dell’Offerta dei Ceri, che ha richiamato centinaia di persone nel giorno dedicato appunto a Sant’Emidio nonostante l’incertezza del meteo, con la pioggia caduta in abbondanza fino alle 18.

Il fatto che la vigilia della giostra coincidesse con la festività del 5 agosto ha reso l’atmosfera sicuramente più emozionante.

Subito dopo la fine della processione, partita dal duomo alle 19, i figuranti della Quintana si sono mossi da piazza Roma per raggiungere piazza Arringo. Qui, allo squillo delle chiarine posizionate sulle balaustre della cattedrale, è iniziata la cerimonia.

Diversi i momenti salienti della serata.

A cominciare dalla lettura del bando da parte del banditore Daniele Cannellini, che già a luglio aveva preso il posto del dimissionario Maurizio Celani. Poi sono stati i castellani, in rappresentanza dei quindici castelli, a offrire il Palio al podestà, ovvero il magnifico messere Marco Fioravanti. Successivamente, i consoli dei sei sestieri hanno offerto i ceri al vescovo, omaggiando così il patrono Sant’Emidio.

Assenti, in realtà, Luigi Tulli di Porta Romana e Patrizio Zunica di Porta Solestá, sostituiti dai rispettivi capisestiere Gigi De Santis e Attilio Lattanzi.

I due consoli, con tutta probabilità, non sfileranno neanche oggi. La cerimonia, poi, è proseguita con il saluto di monsignor Gianpiero Palmieri, il quale ha invitato tutti a vivere la Quintana con il giusto atteggiamento, in uno spirito di correttezza e sportività.

A chiudere la serata è stata la benedizione dei cavalieri e il sorteggio dell’ordine in base al quale gli stessi assalteranno il moro, appunto, nelle prime due tornate. Per la terza tornata, infatti, si seguirà come sempre l’ordine inverso della classifica provvisoria.

La Quintana verrà trasmessa in diretta dalle 15.15 su Vera Tv (canale 11), ma anche sui profili ufficiali di Facebook e Youtube. Diretta anche su Radio Ascoli.

Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per assistere alla giostra all’interno del campo dei giochi. I tagliandi saranno in vendita questa mattina alla biglietteria di piazza del Popolo.

Con ogni probabilità, così come accaduto a luglio, la Quintana farà registrare il tutto esaurito.