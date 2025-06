Ascoli Calcio: Passaggio di proprietà a Bernardino Passeri e Distretti Ecologici

L’Ascoli apre la settimana che potrebbe rivestire una certa importanza nel tracciare il passaggio tra l’attuale proprietà e i nuovi acquirenti. Proprio recentemente le parti erano riuscite a trovare l’intesa volta a favorire la fumata bianca per consentire la cessione delle quote azionarie. Lo storico club di corso Vittorio Emanuele si prepara così ad affrontare il prossimo campionato di serie C sotto una nuova guida. Pronta a lasciare la famiglia Pulcinelli con la propria holding Ferinvest Srl che ha contraddistinto questi 7 ultimi anni della società bianconera.

Ad afferrare il timone tra le mani invece sarà Bernardino Passeri e suo figlio Andrea che lo affiancherà nello sviluppo del progetto tecnico pensato assieme ai propri collaboratori di fiducia. Si tratta come ben sappiamo di un ritorno vista la vicinanza mostrata da entrambi nei confronti dell’Ascoli con la propria azienda Distretti Ecologici. Nel corso delle ultime annate infatti oltre ad essere stati soci del Picchio, con una quota del 20%, l’impresa romana era stata partner del club con una particolare vicinanza mostrata verso il settore giovanile. Nelle prime impressioni esternate dai nuovi possibili proprietari si è parlato proprio di questo. Per passare alla fattiva azione però ora si attende nelle prossime ore l’ultimazione di determinate pratiche burocratiche che consentiranno poi di ottenere la proprietà del club.

Il primo passo sarà l’appuntamento dal notaio mediante il quale la Ferinvest Srl della famiglia Pulcinelli cederà il 100% delle quote a Bernardino Passeri di Distretti Ecologici. A seguire si andrà ad operare la ristrutturazione dell’organigramma societario con l’inserimento di nuove figure che saranno subito chiamate ad operare per gettare le basi della prossima annata calcistica. Tra gli ingressi ci sarà quello del direttore sportivo Matteo Patti che si avvicina ogni giorno di più all’inizio della sua nuova avventura bianconera. Nella stagione 2022-23 il 41enne aveva fatto parte del direttivo del vivaio del Picchio vestendo i panni di coordinatore tecnico. Assieme a lui c’era anche Andrea Passeri in qualità di socio delegato al settore giovanile. Dopo l’ultima esperienza a Latina il ds è pronto a risolvere il suo vincolo contrattuale con i vertici della società laziale e a seguire si legherà all’Ascoli.

Tra i profili che piacciono per quanto riguarda il ruolo di allenatore il candidato numero uno resta Gaetano Fontana, ex capitano e bandiera del Picchio, che proprio come tecnico del Latina ha condiviso con Patti la seconda parte della stagione 2023-24, raccogliendo una squadra alle prese con varie difficoltà e arrivando a condurla alla disputa dei successivi playoff di serie C.

In quell’occasione uno strano scherzo del destino aveva visto Fontana subentrare al precedente timoniere Di Donato, esonerato dopo la 21esima giornata a seguito dell’amaro ko di Potenza (2-0), anche lui punto di riferimento dell’Ascoli nelle vesti di capitano per ben 6 stagioni (dal 2007 al 2013). Queste le prime mosse strategiche del nuovo Ascoli di Passeri.

Massimiliano Mariotti