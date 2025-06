Casotti del porto, via ai lavori

Sta per concludersi una fase storica del porto cittadino: entro la settimana prenderà il via lo smantellamento dei vecchi casotti della piccola pesca, ormai in disuso da tempo. Le strutture, che per decenni hanno ospitato gli strumenti dei pescatori locali, saranno rimosse per lasciare spazio alle attività legate ai cantieri navali. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti conferma che l’iter amministrativo si è chiuso e che l’azienda incaricata è pronta a iniziare i lavori. "Non sarà un abbattimento ma uno smontaggio modulare", precisa, spiegando che lo spazio liberato sarà utile per la movimentazione delle imbarcazioni tramite i carriponte. I casotti si trovano in un’area chiave del porto, oggi oggetto di una riqualificazione mirata alla funzionalità e sicurezza. La loro funzione si era esaurita due anni fa, con la costruzione dei nuovi box in legno poco più a nord, già assegnati ai pescatori attivi.