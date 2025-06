Riviera in lutto, addio a Paolo Annibali. L’artista insignito del Gran Pavese

All’età di 67 anni è venuto a mancare Paolo Annibali, scultore contemporaneo italiano tra i più apprezzati. A San Benedetto, sua città natale, vi sono importanti opere come: ‘I sognatori’, il grande albero pieno di animali e bimbi curiosi collocato in piazza Matteotti; ‘Il Mare, il ritorno’, l’opera che segna il legame tra la città, la sua marineria il mare e i pericoli del lavoro del pescatore; i portali realizzati per le chiese di S. Filippo Neri, San Pio X e per la cattedrale della Madonna della Marina; la Via Crucis nell’Abbazia di S. Benedetto Martire, di terracotta; l’ambone per la chiesa di S. Pio X, ma anche la Porta dei Migranti nella Chiesa di S. Gabriele, solo per citarne alcune.

Compagno di accademia, alle belle arti di Macerata, per la sezione scultura, è stato l’incisore, poeta e scrittore cuprense Giorgio Voltattorni. "Siamo stati allievi di Valeriano Trubbiani e siamo stati come fratelli fino a pochi anni fa, prima di allontanarci per sciocche divergenze. Ho continuato a seguire a distanza il suo lavoro e a scriverne, cercando di tenere ben distinti il valore complessivo dell’opera e certe asprezze caratteriali di entrambi. Dotato di una forza d’animo senza pari, nonostante la salute non l’abbia favorito, ha lavorato tanto nel disegno, nell’incisione e in una disciplina severissima come la scultura. Adesso, con la sua scomparsa, andranno visti con uno sguardo diverso".

Di lui dicono il sindaco Spazzafumo e l’assessore Lia Sebastiani: "La città perde un suo figlio di enorme valore, un uomo d’arte che sapeva parlare alla gente perché, attraverso le opere, le persone ritrovavano il senso di emozioni e sentimenti comuni". Nel 2014 Paolo Annibali era stato insignito del Gran Pavese Rossoblù. I funerali si terranno domani, giovedì, alle ore 16 nella chiesa di S. Filippo Neri.

Marcello Iezzi