Giovanni Allevi: “Fare un concerto al pianoforte col busto non è semplice”

Ascoli, 11 dicembre 2024 - "Fare un concerto al pianoforte col busto non è semplice". Giovanni Allevi, pianista ascolano, condivide ancora una volta sulla sua pagina Instagram le sue emozioni e cosa prova quando sale sul palco, dal punto dì vista fisico e da quello delle emozioni. "La fascia lombare limita la respirazione diaframmatica e le spalline, molto strette, creano problemi di circolazione alle braccia, amplificando il formicolio alle dita. Ma è la mia armatura e quando in camerino lo indosso prima del concerto, ho la sensazione di affrontare con orgoglio il rito della vestizione del guerriero".

Giovanni Allevi e la sua malattia, il pianista ascolano condivide spesso sui social le sue emozioni e i momenti difficili (foto Instagram)

Il Maestro è in giro con il suo Piano Solo Tour 2024. In calendario ci sono 4 date per chiudere l'anno (a Fermo il 13, il 15 a Bologna , 16 Torino e 29 dicembre) e altre 13 nel 2025. Allevi combatte dal 2022 la sua battaglia contro il mieloma multiplo, la prima volta che è tornato a suonare dopo due anni di stop è stato sul palco dell’Ariston.

L’artista ascolano, che è anche direttore d’orchestra e scrittore, ha compiuto 55 anni il 9 aprile è sposato e ha due figli. Tra gli ultimi post pubblicati da Allevi ce n'è uno dove il pianista filosofo scrive: "Improvvisamente l’esistenza mi appare come un susseguirsi di attimi infiniti che voglio vivere più intensamente possibile, come se non ci fosse un domani". Ad accompagnare le sue parole due belle foto del Maestro in altalena: immagini che lasciano trasparire un senso di libertà e voglia di vivere. Nonostante la malattia, l'artista lancia sempre messaggio di speranza e coraggio.

E condivide con i suoi follower anche i momenti più difficili. "Eccomi allora nel camerino del teatro prima del concerto - scrive in un post -, con la schiena in scarico. Lascio che la respirazione diaframmatica profonda porti sullo sfondo i pensieri angosciosi. La mente si dilata, il presente si allarga, il corpo si abbandona al suo stesso peso. Il dolore fisico è accolto dolcemente. Tutto ciò che desidero è onorare la presenza di chi è venuto ad ascoltare la mia musica, suonandola più intensamente possibile, per celebrare la vita, l’amore, la speranza, l’attimo. E se ci riesco, l’infinito". Ogni messaggio del pianista riceve tanti commenti affettuosi da parte dei suoi fan: gente per cui lui rappresenta un esempio di vita, persone che gli vogliono bene, appassionati di musica che hanno scelto le sue note come colonna sonora della loro vita. Così la pagina social diventa uno spazio per condividere le emozioni in tutte le diverse sfumature.