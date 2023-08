Chioschi di frutta a Bologna: dove andare per una pausa rinfrescante

Bologna, 19 agosto 2023 - Colorati, rinfrescanti e genuini: i chioschi di frutta fresca sono una pittoresca area di ristoro necessaria in questi periodi di calura estiva, oltre alla delizia del gelato. A Bologna è pieno di questi angoli autentici pronti a rinfrescare sensi e palato dei visitatori. Che siate a piedi o in bicicletta, ecco una lista di chioschi di frutta fresca in città dove potreste fermarvi.

Il Chioschetto

Quello di via Codivilla, non lontano dai Giardini Margherita, è un classico chiosco di frutta fresca pronto ad accogliervi nelle afose giornate estive. Si tratta di un grazioso baracchino color verde, con un ampio spazio sul marciapiede corredato da sedie e tavolini posizionati sotto l’ombra degli alberi. Il menu è variegato, e accanto a mix di frutta di stagione non frullati, gelati e piatti tradizionali come tigelle e piadine.

Agnese delle Cocomere

Chiosco storico della città, da oltre settant’anni Agnese delle Cocomere si trova in zona Santo Stefano. Accanto alla frutta nelle giornate più calde potete trovare qui fruttali, coppe di gelato, pestati alla frutta nonché piatti tipici come tirelle e crescentine accompagnati da salumi. Se questo nome non vi è nuovo e riecheggia nella mente, non preoccupatevi. Il motivo è che Lucio Dalla, cantautore bolognese e simbolo della città, ha dedicato a questo posto una canzone omonima.

La baracca

A san Vitale, in via Massarenti, c’è un grazioso chiosco che offre ai clienti prodotti tipici di stagione: La Baracca. Se ci passate in autunno troverete caldarroste e vino, ma se ci capitate in questi giorni di afa potete rinfrescarvi il palato con delle belle fette di cocomero fresco.

Frida nel Parco

In estate, nel Parco della Montagnola, è aperto il chiosco azzurro con frutta, gelati e aperitivi. Un pit stop obbligatorio se ci si trova a passeggiare in questo parco bolognese circondato da platani.

GardenBO

Chiosco strategico situato all’interno dei Giardini Margherita. D’estate è qui d’obbligo fermarsi a bere un caffè, sorseggiare un cocktail, mangiare un gelato o un po’ di frutta fresca.

Ofelia

Nella bellissima piazza Aldovrandi, Ofelia è il chiosco adatto agli amanti di frutta e verdura. In questo locale, specie nelle calde giornate d’estate, è possibile assaporare ottime centrifughe preparate con frutta fresca.

L’oasi della frutta

Infine ci spostiamo verso Imola, in via Onorio II. L’Oasi della Frutta è un’amata baracchina locale, il posto ideale per fare una pausa dal caldo e assaggiare cocomero fresco, melone, ananas o coppe di frutta mista.