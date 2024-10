Rimozione fango e rifiuti dopo il maltempo, ecco come funziona a Bologna: tutte le info

Bologna, 22 ottobre 2024 – Dopo l’alluvione che ha colpito Bologna sabato scorso, si procedere con la pulizia e lo smaltimento di fango e detriti per cercare di garantire un rientro alla normalità ai cittadini nelle zone più critiche. Il Comune ha creato infatti un modulo per richiedere supporto e aiuto in caso di allagamenti di cantine, seminterrati o piani terra, garage, pulizia cortili e altri spazi.

Molti cittadini si stanno adoperando per rimuovere autonomamente il fango. Va ricordato però che deve essere lasciato sul suolo pubblico, in un luogo facilmente accessibile senza creare intralcio al traffico o ai pedoni e che sarà compito di Bologna Strade a ritirare e portare quel fango nei punti di raccolta predisposti da Hera.

Quest’ultima inoltre ha attivato la raccolta straordinaria dei rifiuti casa per casa a Bologna. I cittadini possono lasciare i materiali danneggiati dall’alluvione in strada davanti alle abitazioni, senza limiti quantitativi e senza appuntamento, contenendo il più possibile l’ingombro.

Per evitare scoppi o incendio, si chiede di esporre eventuali bombole del gas e apparecchi contenenti batterie, come i cellulari, separatamente dagli altri rifiuti. I rifiuti vanno messi a bordo strada su suolo pubblico per consentire il prelievo da parte dei mezzi operativi.

Sono anche in attività una ventina di autospurghi sia a Bologna che nel territorio metropolitano, con personale impegnato giorno e notte anche nel ripristino delle reti danneggiate da smottamenti, frane e piene dei fiumi.

Sul fronte della fornitura di gas, sono in campo diverse squadre operative che con camion ed escavatori presidiano le situazioni più critiche del territorio.

È inoltre in corso, da domenica 20 ottobre, la pulizia delle strade e dei portici e fortunatamente le utenze elettriche sono state quasi tutte ripristinate.