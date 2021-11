Bologna, 17 novembre 2021 - Spaventa l'innalzamento della curva dei contagi covid in Italia: oggi in Veneto si sfiorano i 1.500 nuovi casi in 24 ore. In Emilia Romagna, ieri, si è registrato per fortuna il miglioramento il tasso di positività dei tamponi processati che si è fermato all'1,7%: i nuovi casi sono stati 566 su un totale di 33.428 test eseguiti. Sono sempre di più, purtroppo, gli studenti in quarantena a causa di nuovi positivi tra i banchi di scuola.

Si attendono i dati nuovi di oggi per vedere se sarà confermata tendenza. Nel frattempo restano stabili le terapie intensive in regione: il 5% dei letti delle terapie intensive sono occupate da malati covid (Un dato in liena con la media nazionale) così come è fermo al 5% il tasso di occupazione di letti covid nei reparti non critici (la media nazionale è al 7%). Ieri i pazienti positivi nelle terapie intensive erano 42 (+1 rispetto a lunedì). Nei reparti non critici, i malati positivi sono 433 (+15 rispetto a lunedì).

Ieri in Italia si sono registrati 7.698 nuovi casi di positività al Covid-19 (il giorno prima 5.144) su 684.710 tamponi molecolari e antigenici, così il tasso di positività passa dal 2,1% all'1,1%. In aumento, invece i decessi (74 contro i 44 del giorno precedente) e i ricoveri: sono 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto al giorno prima, con 41 ingressi giornalieri e 162 in più nei reparti ordinari. Preoccupa, invece, la situazione in Veneto dove governatore Zaia evoca maggiori restrizioni per non vaccinati in caso di passaggio della regione in zona gialla.

Covid. Agenas fotografa l'occupazione dei posti letto nelle regioni italiane. Preoccupa il Friuli-Venezia Giulia

Al momento tutte le nostre regioni rimangono in zona bianca ma alcune potrebbero presto tornare a tingersi di giallo. È il caso, ad esempio, del Friuli-Venezia Giulia, sotto la lente di ingradimento anche per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in ospedale, sia nei reparti ordinari, sia in quelli di terapia intensiva. L'occupazione dei posti letto all'interno dei nosocomi rappresenta, infatti, uno dei parametri, che determinano l'eventuale passaggio in una fascia di rischio più alta e, di conseguenza, il cambio del proprio colore: per la terapia intensiva la soglia critica è 10%, percentuale che sale al 15%per quanto riguarda i reparti ordinari. Secondo gli ultimi dati aggionati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ( Agenas), la situazione peggiore si registra, dunque, in Friuli-Venezia Giulia, dove la percentuale di ricoverati positivi in terapia intensiva rispetto ai posti disponibili è del 14%. Una percentuale che scende al 13% nei reparti ordinari. Sul secondo gradino del podio di questa non invidiabile classifica ci sono le Marche, dove le terapie intensive sono occupate al 10% e i reparti ordinari al 7%. Non va meglio nemmeno nella provincia autonoma di Bolzano, dove l'occupazione delle terapie intensive è pari al 9% e quella nei reparti ordinari si attesta al 14%.

Nelle nostre regioni, Emilia Romagna e Veneto, la percentuale di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari è del 5%. Un dato che rassicura, almeno per ora, sulla permanenza in zona bianca.

Vaccinazioni, continuano ancora le prime dosi, sono 19.000 al giorno

Mentre l'azienda farmaceutica Johnson & Johnson richiede all'European Medicines Agency l'autorizzazione a procedere con il secondo richiamo, prosegue la diffusione delle prime dosi per chi ancora non ha attuato la profilassi. L'obiettivo è quello di mantenere un ritmo costante di 19.000 inoculazioni al giorno, su scala nazionale. A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo questa mattina al convegno dal titolo 'Riflessioni sulla pandemia da Sars-CoV-2': "Le prime dosi sono fondamentali. Continuiamo a farne circa 19.000 al giorno: sembra un numero residuale e invece è importante, perché ogni singola dose di vaccino in più significa rendere più forte il nostro scudo contro il Covid-19. Dobbiamo insistere".

Green Pass, in arrivo nuove regole

Nel mentre, in Parlamento si discute sul decreto-legge 'Green Pass'. Si ipotizza, infatti, un potenziale giro di vite in vista delle festività Natalizie. "Oggi va rivista la modalità di rilascio del Green pass, noi lo rilasciamo come accade anche in Europa, ai guariti, ai vaccinati e ai tamponati. Ma il tampone antigenico è il vero tallone d'Achille in questo momento, nel migliore dei casi non certifica la positività almeno del 30% dei soggetti. Quindi ci sono dei falsi negativi che pensano di essere al sicuro ma entrano in ambienti e infettano, anche qualche vaccinato. Quindi, è una mia idea ma condivisa da altri esperti, dovremmo irrigidire la modalità di rilascio del certificato. Il tampone per avere il Green pass è una misura non adeguata a questa fase epidemica". Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'The Breakfast Club' su Radio Capital, sulle previsioni per il Natale. "Rispetto allo scorso anno abbiamo un'arma in più che è il vaccino. Se aumentiamo la copertura vaccinale e se adoperiamo cautela, anche da vaccinati, potrà essere un Natale tranquillo passato anche con familiari e amici stretti se ci comportiamo bene".

