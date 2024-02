Città 30 e proteste oggi a Bologna, cortei fino alla stazione

Bologna, 2 febbraio 2024 – “Lepore 30 denari. Noi i 30 non li facciamo". Doppio corteo di protesta dell’associazione Bulaggna questa sera contro le zone 30. Sono una cinquantina i bolognesi partiti oggi intorno alle 18.30 da via Augusto Righi, “in modo simbolico a passo d’uomo”, dicono alcune voci interne al corteo.

Striscione di protesta contro città 30 a Bologna, il 2 febbraio 2024

Un'altra manifestazione è partita con le auto dal quartiere Navile, con circa 30 mezzi, il punto di arrivo di entrambe è la stazione.

"Un provvedimento esagerato e ideologico”, dicono. "Lepore te ne vai sì o no" e "Odio Lepore", sono solo alcuni dei cori che si sono sentiti durante il corteo di questa sera, contro il sindaco e l'assessora Orioli.

La città 30 “non c’entra nulla con la tanto sbandierata scelta di sicurezza affermata da Lepore ma è solo l'ennesimo atto per disincentivare la mobilità privata a favore di quella pubblica e per riempire le casse comunali".

Le prossime proteste

Nelle scorse settimane sono state numerose le proteste contro città 30 e continueranno anche nei prossimi giorni. Domani mattina si terrà a Bologna e provincia la raccolta firme della Lega per lo “stop all’imposizione”.

Dieci postazioni in città e più di 20 nei comuni della Provincia. "Il ministero – dicono i leghisti - ha confermato che l’utilizzo dei 30 km/h deve essere giustificato. Serve un’indicazione per ogni singola strada il cui limite viene abbassato o alzato rispetto a quello disposto dal codice della strada. Invitiamo il sindaco a rispettare la legge”.

Martedì 6 il movimento “Una Bologna che cambia” torna in piazza con un corteo di auto che partirà alle 18.30 dal parcheggio del The Space Cinema in viale Europa fino al piazzale della stazione, dove si terrà un breve comizio. La sfilata riprenderà poi lungo i viali della circonvallazione.

"Come già spiegato venerdì 19 gennaio, nella scorsa manifestazione sotto palazzo D’Accursio, riteniamo che zona 30 un’imposizione inaccettabile per i bolognesi in una città ampiamente penalizzata da perenni cantieri e continui disagi", si legge nella nota.