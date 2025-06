I danni di due ore di temporali. Voli dirottati dal Marconi. Strade allagate, frane e crolli

Una decina di voli dirottati su altri scali. Strade allagate a San Giovanni, una frana riattivatasi a Sasso, alberi caduti sui Colli e in diversi comuni della provincia. E la piscina di Molinella danneggiata. Sono il bilancio di un paio d’ore di temporali pomeridiani, che hanno reso complessa a molti bolognesi la giornata. Al Marconi, durante il momento di massima intensità del temporale, gli atterraggi sono stati dirottati su altri aeroporti per l’impossibilità di procedere in sicurezza. Aerei sono stati fatti atterrare a Bergamo, Venezia, Malpensa e Pisa, mentre un volo Emirates è finito addirittura su Roma Fiumicino.

Venendo alla provincia, nella Bassa si sono registrati allagamenti, alberi caduti e conseguenti disagi alla circolazione con auto in panne a causa della forte pioggia, delle raffiche di vento e della grandine. A San Giovanni si sono avuti numerosi allagamenti, sia in città che nelle zone periferiche; sulla circonvallazione sono caduti due alberi mentre, in via di Crevalcore, alcune automobili sono rimaste intrappolate nei fiumi di pioggia lungo le strade, e si sono registrate infiltrazioni d’acqua nella biblioteca comunale Giulio Cesare Croce. "In seguito al forte temporale – ha spiegato in una nota l’amministrazione comunale – per gestire le situazioni di emergenza e coordinare le operazioni di evacuazione dove necessario, è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale). Sono in corso sopralluoghi sul territorio: polizia locale, tecnici del Comune e volontari della Protezione civile sono all’opera per presidiare i punti critici".

A Molinella invece si è verificato il crollo parziale del rivestimento esterno della piscina comunale in via Libertà e si è danneggiata anche una porzione di copertura del tetto. E’ stato istituito il divieto di transito veicolare e pedonale e sul posto si sono recati polizia locale e vigili del fuoco. "Il temporale – spiega il sindaco Bruno Bernardi – ha causato il distacco del rivestimento esterno della struttura. Al momento, i tecnici stanno monitorando la situazione. La piscina ha subito danni alla parte esterna, ma fortunatamente non si segnalano danni gravi né a persone né a strutture interne. Il distacco del rivestimento, tuttavia, è stato sufficiente a richiedere un’analisi approfondita dello stato dell’edificio. Gli esperti hanno già annunciato che nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori controlli su tutta la struttura per verificare l’integrità delle parti più vulnerabili e prevenire eventuali complicazioni".

Alberi caduti anche San Pietro in Casale, a Budrio e a Minerbio. Venendo all’Appennino, preoccupa a Sasso Marconi la frana alle Ganzole. Il sindaco Roberto Parmeggiani, attraverso la sua pagina social, ha invitato gli automobilisti a prestare attenzione precisando che "all’altezza del canile è attivo un senso unico alternato". Inoltre "diversi tratti della Porrettana sono molto allagati, i tombini sono saltati e l’acqua fatica a defluire". Il pluviometro di Arpae a Sasso ha superato la soglia dei 30 millimetri di pioggia in un’ora – ha aggiunto Parmeggiani –, precisando che alle 15,45 la strumentazione ha registrato una precipitazione cumulata di 39,6 millimetri". E come se non bastasse il telefono della polizia locale è andato momentaneamente fuori servizio, con le squadre in giro a monitorare la situazione.

