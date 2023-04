Incidente in via del Gomito a Bologna, si schianta in moto contro un’auto: centauro gravissimo

Bologna, 30 aprile 2023 – Lo scooter stava percorreva via del Gomito, in direzione del carcere. L’auto usciva da un parcheggio, diretta verso via San Donato. E l’impatto è stato terribile. L’ennesimo grave incidente stradale in quella zona, più volte segnalata come pericolosa dai residenti, è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18,15, con un quarantenne che adesso lotta tra la vita e la morte all’ospedale Maggiore, dove è stato trasportato d’urgenza.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, la Mini e lo scooter si sarebbero scontrate quasi frontalmente, con il motociclista che è finito, con violenza, sull’asfalto. L’automobilista, che è rimasto invece illeso, è stato trasportato anche lui in ospedale in forte stato di choc. Gli agenti della locale stanno adesso lavorando per capire chi dei due mezzi non abbia rispettato il codice della strada. Per consentire i soccorsi e i rilievi dell’incidente, via del Gomito è rimasta chiusa, in quel tratto, per circa due ore.

I residenti da anni segnalano il problema al Comune, "ma nessuno ci ha mai dato risposte concrete", scrivevano in una lettera, lamentando il pericolo di uscire dal parcheggio di casa "perché la velocità dei veicoli che transitano (molti tir) è assolutamente elevata". Inoltre, scrivevano ancora, "molte vetture e tir non si fermano al semaforo e la notte diventa impossibile dormire per il forte rumore causato dall’elevata velocità. Per non parlare dei numeri di incidenti che avvengono alla rotonda". Una pericolosità che ieri è stata ribadita dal gravissimo scontro.

Un altro incidente, dalle conseguenze meno drammatiche, è avvenuto in piazza Lucio Dalla intorno alle 18. Un bimbo di 5 anni, mentre pedalava sulla sua bici nell’area degli skateboard, è caduto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, rompendosi la mandibola. Il piccolo, che era con la mamma, è stato trasportato al Maggiore, per essere operato.