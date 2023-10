StraBologna 2023: percorso, orari, strade chiuse e bus deviati

Bologna, 27 ottobre 2023 - Domenica alle 10.30 torna la StraBologna che, arrivata alla sua 42esima edizione, anche quest'anno riempirà le strade della città dedicando un’intera giornata allo sport e alla condivisione, dopo il rinvio forzato causa l’alluvione di maggio.

Per la corsa d’autunno si punta a superare i 22mila podisti dell’anno scorso: ci si può iscrivere fino all'ultimo momento nel 'villaggio' espositivo che è stato allestito oggi in piazza Maggiore e resterà aperto fino a domenica.

Il percorso della StraBologna 2023

Chiusure stradali: gli orari e le vie

Per il regolare svolgimento della StraBologna sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico: Dalle 10.15 fino alle 11.30 vi sarà il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade: via Rizzoli, via dell'Indipendenza, via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazzetta Raviola, via delle Belle Arti, via delle Moline, via Righi, via Piella ,via Bertiera, via Oberdan, via Marsala, via Rizzoli, piazza Re Enzo, piazza Maggiore

Dalle 10.45 fino alle 12.45 il divieto veicolare sarà invece su: via Zamboni (da via Marsala a piazza Verdi), piazza Verdi, via Petroni, via San Vitale (attraversamento) piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore via Farini, via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi, piazza san Francesco, via del Borghetto, via del Pratello, via San Rocco, via San Felice (attraversamento), via Riva di Reno, piazza Azzarita, via Calori, via delle Lame, parco 11 settembre 2001, via di Riva Reno, via Marconi, via Ugo Bassi, via Rizzoli, piazza Re Enzo, piazza Maggiore

Dalle 13 alle ore 15: piazza Otto Agosto, nell’area pedonale, sosta consentita a 8 veicoli operativi al servizio della manifestazione; Strada Maggiore, dal civ. 80 al vicolo Malgrado, divieto di sosta con rimozione forzata via San Felice, da via Riva di Reno a Piazza di Porta San Felice, sospensione temporanea corsia preferenziale bus

Mini StraBologna: lontano dalle Due Torri

Gli autobus deviati

Conseguentemente alle chiusure stradali verranno deviate alcune linee di autobus nelle fasce orarie 10-11.30 (chiusura del centro storico) e 11.30-13 (riapertura via Irnerio/Indipendenza/ Mille) Tutte le deviazioni dei singoli autobus sono consultabili sul sito, ecco il Pdf:

Tper e piscine gratis per i partecipanti

Per i partecipanti sarà possibile entrare gratuitamente nelle piscine Sogese di Bologna e provincia il pomeriggio della corsa, inoltre potranno circolare gratuitamente sull'intero servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano Tper di Bologna (ad esclusione delle linee a tariffa speciale) dall'inizio del servizio fino alle ore 14. In entrambi i casi basterà mostrare il proprio pettorale attestante l'avvenuta iscrizione alla manifestazione.