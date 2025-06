Tutti in centro con lo street food

Comincia all’insegna del gusto l’Estate Castellana. In questo weekend, a partire da oggi, arrivano i truck dello street food, mentre piazza Acquaderni diventerà la "Piazzetta del Gusto" e tutto il centro diventerà palco per l’arte di strada. I truck offriranno le loro proposte gastronomiche dalle 18 alle 23.30 di oggi, dalle 12 alle 23.30 domani e domenica dalle 12 alle 22.30. Nel programma organizzato da amministrazione comunale, Pro Loco e Osservatorio Nazionale Miele, con la collaborazione di altre realtà e associazioni del territorio, in piazza Acquaderni ogni sera dalle 18 alle 23.30 il miele e altri prodotti locali come castrato, cipolla, formaggi e birra artigianali saranno protagonisti di degustazioni ed esperienze guidate.