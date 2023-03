In ricordo di un mito: i big della musica omaggiano Lucio Dalla. Online il nostro speciale

Lucio Dalla nacque a Bologna il 4 marzo 1943: è morto a Montreux il 1° marzo 2012

Caro amico ti festeggio, una serata per Lucio Dalla con premi agli artisti. Coupon per i lettori

Bologna, 2 marzo 2023 – Ottant’anni di leggenda. I ricordi dei colleghi e degli amici di una vita, gli eventi per l’anniversario della morte e l’80esimo compleanno (che ricorre sabato), la serata-evento di stasera per la prima rassegna ‘Ciao’, il premio speciale a un artista bolognese - o legato alla città - attribuito da Qn - il Resto del Carlino, tutti i video, le interviste, gli approfondimenti in un unico grande portale.

LUCIO DALLA, 80 ANNI DI LEGGENDA / IL NOSTRO SPECIALE

Da oggi, i nostri lettori possono trovare online uno speciale longform (all’indirizzo https://speciale.quotidiano.net/ciao-lucio/) dedicato a Lucio Dalla e alla sua leggenda che prosegue da 80 anni, ma non si ferma. In fondo, lo dice la parola stessa: dall’inglese, il ‘longform’ è una particolare tipologia di giornalismo che mira a spulciare tra i contenuti per arricchire ancora di più i fruitori, per informare in maniera oculata, per fornire un supporto in più ai servizi e alle inchieste che, ogni giorno, è possibile trovare sul quotidiano. "Essere popolari è difficile. Perché popolare è un termine alto, non basso", recita l’incipit del portale, nell’articolo a firma del vicedirettore Valerio Baroncini, che cita lo stesso Dalla. E allora anche il longform prova a essere popolare, a raggiungere vecchi e nuovi lettori, ad alzare il livello.

Due le sezioni: la prima, ‘Il premio’, è dedicata all’appuntamento di stasera (ore 21) al Teatro Celebrazioni. Un evento unico che vedrà sul palco la consegna, per la prima volta in assoluto, dei ‘Ballerini Dalla’: un premio dedicato alla musica innovativa e a chi, più di tutti, ha saputo rivoluzionare e lasciare il proprio segno, destinato a diventare un appuntamento annuale. A leggere i nomi dei finalisti, si assapora già l’atmosfera da gala: Colapesce e Dimartino, gIANMARIA, Luchè, Mara Sattei, Verdena, Cesare Cremonini, Andrea Laszlo De Simone, ma la lista è lunga e può continuare. I vincitori si esibiranno poi sul palco. In contemporanea, arriva ‘Ciao Contest - La musica di domani’: un concorso per i giovani talenti emergenti, per chi ancora deve farsi conoscere, ma vanta già un mondo di idee e di capacità pronte a essere sprigionate.

E ancora, nella sezione ‘Il premio’, la voce di Massimo Bonelli di iCompany, il testo della canzone-manifesto ‘4 marzo 1943’, l’analisi di Gaetano Curreri degli Stadio. Poi l’altra sezione, ‘I ricordi’, per descrivere attraverso le parole di chi l’ha conosciuto da vicino e di chi, grazie a lui, è diventato grande, chi era Lucio Dalla: da Ron ad Andrea Faccani, presidente della fondazione dedicata al cantautore, fino a quella passione sconfinata che ‘Il Ragno’ (così era conosciuto Dalla a Bologna) aveva per il cinema. Il nostro regalo ai lettori e alla città: buon compleanno Lucio.