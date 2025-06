Concerto per il Giubileo. Cento musicisti insieme

Di grande impatto scenico ed emozionale si preannuncia il concerto di stasera alle 21, nella chiesa di Sant’Agostino: 100 elementi tra orchestrali del Maderna-Lettimi, allievi della classe lirica e della direzione di coro del Conservatorio stesso e componenti di due compagini corali, daranno vita ad un evento speciale, simbolo vivo del messaggio del Giubileo 2025. "In un tempo così drammatico – spiega il professor Andrea Crastolla, redattore del progetto interdisciplinare e direttore dell’orchestra -, la musica si fa messaggio potente e immediato di fratellanza e di pace". "Il Giubileo, tradizionalmente occasione di riconciliazione, perdono e rinascita – sottolinea Gabriele Giampaoletti, direttore del Conservatorio-, si traduce in suono, ritmo e parola, nella suggestione del tempio di Sant’Agostino concesso dalla Curia, che sarà replicato sabato sera, in uno dei luoghi più suggestivi della spiritualità: la Basilica superiore di Assisi, in occasione della Festa della Musica e come straordinaria anteprima del Festival ‘Assisi pax mundi’ che si svolgerà in ottobre". "Questa produzione ripresa a settembre per i 200 anni del conservatorio Lettimi di Rimini accorpato al nostro Maderna – aggiunge Giampaoletti -, è sì un evento di spicco, ma parte dell’attività della nostra Istituzione e allarga la collaborazione a forze esterne, pubbliche, private e religiose". Il programma si presenta come un elegante quadro musicale europeo. L’incipit è un festoso trionfo con la Marche de Trionphe H 547 di Marc Antoine Charpentier e la Sinfonia n.4 con trombe di Giovan Battista Martini, francescano conventuale nato a Bologna, e figura centrale del Settecento musicale italiano, docente di Mozart e di Johann Cristian Bach. Al centro del concerto l’imponente Te Deum barocco di Marc Antoine Charpentier (noto per essere la sigla televisiva dell’eurovisione), che coinvolge le compagini "Coroinsieme C&SP" di Forlì e "Alio Modo Canticum" di Cesena. Le voci liriche sono delle soprano Margherita Pieri ed Elena Mascii, la mezzosoprano Liudmila Kuzmina, il tenore Qiusheng Zhao e il basso Tomosugi Masashi. A questo slancio festoso segue il misticismo di Der Herr ist mit mir di Dietrich Buxtehude, caratteristico delle liturgie pasquali. A fare da collante tra i due colossi corali Five Variants of Dives and Lazarus di Ralph Vaughan Williams, elaborazione di un’antica melodia popolare inglese. L’evento ha il sostegno della Bcc credito romagnolo di Cesena ed è a ingresso gratuito.