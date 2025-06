Consegnato un nuovo mezzo ad Anteas per il trasporto sociale gratuito

Anteas Cesena amplia il suo servizio di trasporto sociale. Nel pomeriggio di mercoledì è stato ufficialmente inaugurato un nuovo automezzo per il trasporto di persone anziane e disabili. Il mezzo di trasporto sarà messo a disposizione dei volontari Anteas del quartiere Rubicone per realizzare il trasporto gratuito di persone socialmente fragili residenti in zona, che hanno necessità di svolgere cure o esami presso strutture sanitarie.

Alla cerimonia di consegna dell’automezzo presso la sede del quartiere Rubicone erano presenti: il Vescovo emerito di Cesena-Sarsina, Monsignor Douglas Regattieri, che ha benedetto insieme al parroco don Stefano il nuovo mezzo destinato al trasporto degli anziani; gli assessori del Comune di Cesena Carmelina Labruzzo e Lorenzo Plumari; Francesco Marinelli, segretario generale CISL Romagna; il presidente del Bcc romagnolo Roberto Romagnoli; Marilena Paci del Centro Risorse Anziani ASP; Mario Picone presidente del Quartiere Rubicone e i tanti volontari Anteas e i residenti della zona.

Nei prossimi giorni sarà attivo il numero 353 4797648 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30 al quale sarà possibile prenotare il trasporto, oppure presso la sede Anteas di Calisese, sede del quartiere Rubicone in via Suzzi 195 il martedì dalle 8,30 alle 10,30.