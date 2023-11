Gara di mangiatori di cappelletti a Cesena. Il vincitore ne divora tre chili

Cella di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), 19 novembre 2023 – Vola a Parma il trofeo della quinta edizione della gara di mangiatori di cappelletti che si è svolta sabato scorso al ristorante Ponte Giorgi di Cella di Mercato Saraceno. Ha vinto Daniele Gallone, che in un paio d’ore ha mangiato, anzi ha divorato, 350 cappelletti asciutti conditi col ragù, del peso complessivo di circa 3 chili e 150 grammi.

Ogni cappelletto, infatti, pesa sette grammi da crudo, ma con la cottura in acqua e l’aggiunta del ragù arriva a pesare nove grammi. Daniele Gallone ha battuto il forlivese Luca Gaudenzi, vincitore delle edizioni 2019 e 2022 della gara, e Daniele Ruscelli di Case Castagnoli.

Hanno partecipato 21 concorrenti, sostenuti da un tifo da stadio di parenti e amici che hanno riempito ogni posto disponibile del salone di Ponte Giorgi. Daniele Gallone è uno specialista delle gare di mangiatori di pasta ripiena: ha già vinto due competizioni analoghe: di cappelletti ne ha mangiati 400 e di tortellini, di dimensioni inferiori, ben 801!

La gara è stata condotta con brio da Genea Giorgi, supportata da Marzia Gori. Nella prima manche ogni concorrente aveva nel piatto cento cappelletti, nelle successive cinquanta ogni volta. Tra una manche e l’altra c’era un intervallo di mezz’ora durante il quale i concorrenti potevano uscire e andare in bagno, ma sotto la stretta vigilanza di due steward per evitare manovre scorrette per liberare lo stomaco. I cappelletti sono quelli classici della valle del Savio, con la carne insieme al formaggio. La ricetta che Guglielmo Giorgi ha ereditato dalla mamma prevede per il compenso, accanto a caciotta e grana, cinque tagli di carne: vitello, petto di pollo, mortadella, prosciutto e filetto di maiale.

In totale i concorrenti hanno mangiato 4.077 cappelletti pari a 37 chili. La vittoria di Gallone è figlia di una precisa strategia: anziché masticare i cappelletti, li inghiottiva velocemente; così terminava la manche rapidamente facendo scattare il cronometro che misurava i 5 minuti entro i quali tutti dovevano finire il piatto, creando una rapida selezione. Nella penultima manche ha divorato 50 cappelletti in 1’26, nell’ultima in 1’40; l’unico avversario rimasto , Luca Gaudenzi, si è arreso dopo 25 cappelletti. Gaudenzi però mantiene il record di 425 cappelletti stabilito l’anno scorso.