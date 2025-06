L’anima dell’estate a Gatteo Mare

Da diciannove anni il gruppo di animazione Gatteo Mare Summer Village, come voluto dall’associazione Gatteo Mare Turismo, coordina tutti gli spettacoli estivi, fa ballare i turisti in spiaggia da maggio a settembre, nei 30 stabilimenti balneari della località turistica. Sono 25 i giovani, dai 18 ai 30 anni, che mattina, pomeriggio e sera hanno il compito di far divertire i turisti con attività in spiaggia, nelle piazze e in strada. Per il nono anno capo animatore è Stefano Benossa originario di Torino ma ormai da 8 anni residente a Gatteo Mare. Presidente della Gatteo Mare Turismo è Massimo Bondi che è anche presidente della cooperativa bagnini Gatteo Mare. A far parte dell’associazione sono albergatori, bagnini, commercianti e le associazioni. Il tutto in collaborazione con l’amministrazione comunale che è parte integrante dell’associazione Gatteo Mare Turismo.

Stefano Benossa spiega come si svolge la giornata del turista a Gatteo Mare: "Alla mattina iniziamo alle 9.30 raggruppando i bagnanti in vari punti itineranti per tutti gli stabilimenti balneari. Cominciamo con attività di fitness, mini club e sportive durante l’arco della mattinata. Al pomeriggio ritornano le attività ai Giardini Don Guanella riservate a tutti i bambini di Gatteo Mare e ai piccoli turisti così come i balli di gruppo in spiaggia. La sera in piazza abbiamo iniziato e continueremo tutta l’estate fino a settembre. Facciamo serate di animazione e coinvolgimento del pubblico, facendo ballare sulla pista dietro l’orchestra. Poi tante serate con cantanti, le migliori orchestre, anni ’80, cabaret e varietà. Confermato alle 15.30 il Teo Club, dal lunedì al venerdì organizziamo attività di sport nautici. Gli spettacoli in piazza della Libertà sono con ingresso gratuito e libero a tutti mentre all’Arena Lido Rubicone le orchestre di vario genere intratterranno a suon di musica e ballo".

Conclude Stefano Benossa: "Il nostro modo di fare intrattenimento è diventato negli anni un esempio per tutti i villaggi turistici e per noi è sempre una sfida confermarci e garantire a tutti i nostri turisti ospiti una vacanza indimenticabile. Durante l’inverno abbiamo lavorato duramente nella organizzazione di oltre 390 manifestazioni che si terranno fino alla fine dell’estate a Gatteo Mare".

Ermanno Pasolini