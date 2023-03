Cesenatico nella morsa dei parchi eolici: l’energia dal vento divide

Cesenatico, 30 marzo 2023 – I parchi eolici al largo di Ravenna e Rimini? Bene, ma non benissimo. In questi termini sulla costa di Forlì-Cesena, si può sintetizzare la valutazione dei due grandi progetti previsti a nord e a sud del porto di Cesenatico, dove è prevista l’installazione di imponenti pale eoliche per la produzione di energia elettrica pulita, sfruttando la forza del vento.

Progetto Eolico Offshore a Rimini intervista a Giovanni Selano di Energia Wind 2020

La situazione attuale in termini di approvvigionamento di energia, impone di investire sulle fonti rinnovabili, per abbandonare progressivamente i carburanti fossili, che sono principalmente carbone, petrolio e gas metano. E’ una questione ecologica, perchè dobbiamo produrre meno anidride carbonica, ma allo stesso tempo è una questione economica in quanto i carburanti tradizionali costano sempre di più, e contestualmente è un problema politico, perchè le nazioni dalle quali ci riforniamo hanno su di noi un potere enorme, come dimostrato in termini pratici i problemi collaterali della guerra fra Russia e Ucraina dei giorni nostri.

A Ravenna i progetti Romagna 1 e Romagna 2 di Agnes prevedono l’installazione di circa 70 pale eoliche ed un campo fotovoltaico galleggiante, mentre al largo di Rimini, all’altezza di Bellaria, il progetto di EnergiaWind2020 consiste in 54 pale eoliche. Complessivamente i tre parchi eolici off-shore sono stati pensati per produrre una potenza complessiva di 930 MW, una energia in grado di coprire le esigenze di circa 1 milione e 200mila famiglie, quindi oltre 4 milioni di persone.

Se a questi progetti aggiungiamo quello della montagna, dove è in corso un iter per un parco eolico sull’Appennino tra Badia Tedalda e il confine con Verghereto, la Romagna potenzialmente potrebbe essere uno dei primi territori italiani totalmente green.

In ballo c’è anche il futuro del principale settore economico, perchè già adesso c’è un turismo che si muove in questa direzione, ma se in tempi brevi la Romagna potesse fregiarsi del bollino verde, questo avrebbe una ricaduta enorme, con benefici per tutte le aziende e i cittadini. Nelle acque antistanti la costa di Forlì-Cesena, sono previste alcune pale del parco eolico di Ravenna ed il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli a riguardo interviene così: "Il progetto Agnes Romagna 1 e 2 che si dovrà realizzare anche davanti alle nostre coste è un elemento di innovazione verso la transizione ecologica per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Non destano preoccupazioni gli aspetti paesaggistici, ma gli effetti che queste nuove installazioni avranno sulle attività della pesca, per questo chiederemo di ridurre le aree interdette ai marinai".