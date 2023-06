Weekend 2 giugno con il pienone in Riviera: torna il sorriso in hotel e in spiaggia

Cesenatico, 2 giugno 2023 – Alberghi e campeggi senza un posto libero, le spiagge che si ripopolano e i ristoranti dove è difficile trovare un tavolo. Il ponte del 2 giugno in riviera si vive con grandi aspettative e sul volto di molti operatori turistici torna il sorriso, dopo un maggio da dimenticare a causa del maltempo. Cesenatico questo fine settimana vivrà un autentico rilancio, visto che ci sono albergatori, come Chiara Malvini dell’Hotel Apollo di Valverde, che hanno esaurito tutte le camere esaurite: "E’ un gran bel ponte, perché dopo la fisiologica frenata dovuta all’alluvione che ha colpito i territori circostanti, sono riprese le richieste di informazione e le prenotazioni; questo per noi è un ottimo segnale in vista della stagione estiva".

Il rialzo delle temperature ha portato già molti turisti sulle spiagge delle località della nostra provincia

L’Hotel Miramare ed il New Bristol Sport Hotel si confermano tra gli alberghi più gettonati, per la gioia del padrone di casa Riccardo Vernocchi: "Abbiamo le strutture praticamente piene, con molte richieste di vecchi e nuovi turisti; sarà un ottimo ponte ed il fatto che si sia mosso anche il last minute è un segnale di ripartenza molto positivo". Terzo Martinetti al Cesenatico Camping Village accoglie oltre 1.200 famiglie: "Abbiamo occupato tutte le 450 case mobili e le 300 piazzole dei camper disponibili, inoltre arriveranno le 500 famiglie di stagionali che hanno la casa mobile o il bungalow. Ospitiamo molte famiglie del centro e nord Italia, ma anche tanti stranieri di lingua tedesca, quindi provenienti da Germania, Austria e Svizzera, comitive di giovani provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia. Siamo contenti e fiduciosi di poter vivere una bella estate assieme agli appassionati di turismo all’aria aperta". Paola Batani al Grand Hotel Da Vinci, l’unico cinque stelle della riviera di Forlì-Cesena, propone pacchetti per il pernottamento e la colazione e per la mezza pensione, con i servizi di spiaggia inclusi e la possibilità di arricchire la mini vacanza con i servizi della spa e proposte gastronomiche dedicate.

In spiaggia i bagnini accolgono a braccia aperte turisti italiani e stranieri, come nello storico Bagno Roberto di Villamarina gestito da Roberto Zanuccoli: "Siamo pronti per una estate che vogliamo ricca di soddisfazioni. Il maltempo di maggio ci ha penalizzato e le alluvioni che hanno colpito i territori dell’entroterra hanno danneggiato anche noi operatori della riviera, anche se lungo la costa non ci sono stati problemi. Detto questo, adesso dobbiamo ripartire, anche perchè i presupposti ci sono tutti e noi già da due settimane ospitiamo comitive di turisti tedeschi ed altre arriveranno nelle settimane a seguire".

I ristoranti hanno ripreso a lavorare alla grande ed in molti locali c’è il tutto esaurito, come all’Osteria da Beppe di Enrico Spada: "E’ un momento molto buono, perché le famiglie e le coppie hanno voglia di venire al mare e assaporare le ricette di pesce; le prenotazioni sono riprese in fretta e per il ponte del 2 giugno abbiamo già da diversi giorni tutti i posti prenotati. Fra due settimane avremo anche la pedana esterna, così potremo ampliare la nostra offerta".

Nella confinante Gatteo a Mare, il vulcanico Massimo Bondi, colonna del Gatteo Mare Summer Village, chiede una campagna di informazione diversa: "Non c’è il pienone, ma ospiteremo tanta gente per questo ponte; a mio avviso paghiamo il contraccolpo negativo delle immagini dei luoghi alluvionati dell’entroterra, che vengono erroneamente associati alla costa, quando invece le località balneari fortunatamente non sono state colpite dall’alluvione. Per rilanciarci abbiamo bisogno pertanto anche di una comunicazione diversa e soprattutto più veritiera".