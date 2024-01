Feriti a Capodanno nella guerra dei botti, i medici: “Desolante stupidità”

Bologna, 2 gennaio 2024 - Il giorno dopo, si contano i feriti della 'guerra dei botti di Capodanno. Che sono tanti, nonostante il divieto di far esplodere fuochi artificiali. Una proibizione che è stata, evidentemente, un clamoroso flop: in pochi, evidentemente, si sono fatti impressionare dalla minaccia della multa fino a 500 euro.

Molti feriti nella guerra dei botti di Capodanno (nonostante fossero vietati)

Il bollettino di guerra conta vari 'caduti': a Parma un ragazzino di 12 anni ha perso una mano giocando con i petardi, a Ravenna a perdere le dita è stato un 46enne, tre feriti in ospedale a Rimini, tra cui un bambino di 8 anni.

E ancora, feriti a Pesaro, Modena, Reggio Emilia.

I medici del Pronto soccorso: "Assoluta stupidità"

"Il bilancio di questo Capodanno è desolante" in termini di feriti "ed è figlio di una assoluta stupidità: ce ne rendiamo conto solo il giorno dopo la notte del 31 dicembre", si sfoga Fabio De Iaco, presidente nazionale della Società italiana medicina dell'emergenza urgenza (Simeu). In Italia, solo durante la notte di domenica, sono stati 274 i feriti, di cui 12 dovuti all'uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d'artificio. I ricoverati di quest'anno sono stati 49 con un aumento risulta quindi pari al 52% rispetto al Capodanno 2023. "La stupidità di 5 minuti costa una invalidità per tutta la vita e la lezione del Covid non mi pare abbia cambiato le cose - aggiunge De Iaco - Perdere tre dita di una mano o un occhio vuole dire avere una invalidità permanente e non essere più produttivo. E' molto avvilente vedere ancora tanti feriti per i botti e i fuochi d'artificio arrivare nei pronto soccorso".

I motivi del divieto dei botti

Tra le motivazioni del divieto dei botti, oltre ovviamente ai feriti umani e ai danni, anche l'attenzione per i nostri amici a quattrozampe e per gli animali selvatici, che per le esplosioni possono anche morire. Inltre bisogna stare attenti all'ambiente