Parolisi: stop ai permessi premio dopo le frasi choc sulla moglie che ha ucciso

Ascoli Piceno, 14 luglio 2023 – Revocati tutti i permessi per Salvatore Parolisi, condannato per l’omicidio della moglie Melania Rea. Come scrive il Corriere della Sera, la decisione del tribunale del Riesame di Milano è arrivata dopo la valanga di polemiche seguite alle dichiarazioni dell’ex militare all’uscita dal carcere di Bollate. La possibilità di uscire dal carcere una volta a settimana fino a ottobre è arrivata dopo che ha scontato 12 dei 20 anni di cella a cui è stato condannato. Ora, invece, “la gravità delle esternazioni e l'assenza di consapevolezza” ha fatto revocare i permessi per “stimolare una approfondita riflessione”.

La coppia viveva a Folignano, in provincia di Ascoli, insieme alla loro figlioletta Vittoria (che ora è affidata ai nonni materni che vivono in Campania): l’omicidio della donna risale al 18 aprile 2011: Melania fu trovata morta al Bosco delle Casermette a Ripe di Civitella, nel Teramano. Parolisi, appena uscito dal carcere, davanti alle telecamere di Chi l’ha visto, si era professato – di nuovo – innocente, ma soprattutto aveva infangato la memoria dell’ex moglie.

Le frasi choc

Parolisi ha di fatto scaricato su Melania la responsabilità delle sue scappatelle con amanti nelle varie città dove ha lavorato, compresa l’ultima, quella con Ludovica, la soldatessa della caserma Clementi di Ascoli dove lui lavorava come istruttore. "Non avrei mai lasciato Melania per Ludovica, anche se a mia moglie rimprovero di avermi lasciato solo troppo spesso, andando dalla madre in Campania o facendo venire su lei e noi non potevamo avere più rapporti" ha detto Parolisi. E ancora: "Le davo ogni mese 500 euro sui 1.300 che guadagnavo: se non è amore questo…".

Stop ai permessi premio

A distanza di pochi giorni e dopo le indignate proteste della famiglia della vittima, ora - riporta il Corriere – il Tribunale di sorveglianza d Milano gli ha revocato tutti gli altri 15 permessi che gli erano stati già concessi fino ad ottobre perché ha dimostrato di non aver “compreso il significato” della condanna svalutando il processo, il percorso di reinserimento e la “figura della donna”.

E ancora: contenuto e tono dell’intervista dimostrano che non ha ancora fatto quel “lavoro introspettivo” che dovrebbe portarlo a comprendere ed accettare la pena per arrivare al reinserimento nella società. In sostanza, Parolisi non avrebbe compreso “il significato e la valenza” dei permessi premio che, con la “loro funzione pedagogico-propulsiva”, hanno l’obiettivo di accompagnare il condannato “in un percorso di reinserimento e riabilitazione sociale graduale e concreto”.