I tramonti sul mare a Pesaro: strano ma vero, ecco la spiegazione

Pesaro, 22 giugno 2023 - Come fa il sole a Pesaro a sorgere e tramontare sul mare? Se lo chiedono in molti puntualmente ogni anno quando, in estate, la città sulle rive dell'Adriatico (e dunque per tutti chiaramente rivolta a Est) si affolla di turisti che ammirano lo spettacolo del sole che esce al mattino dalle acque e ci si rituffa la sera.

bufala. Un fenomeno apparentemente inspiegabile , da qualcuno ritenuta persino una

E invece è vero, come ha tenuto a ricordare anche ieri in un post sui social il sindaco della patria di Rossini, Matteo Ricci, che ha parlato di "uno spettacolo unico".

Qual è la spiegazione di questo fenomeno? Tutto risiede nella conformazione geografica di Pesaro. Nonostante possa essere scontato ritenere che tutte le località costiere del mar Adriatico confinino con esso a Est, in realtà occorre precisare che la linea di costa è rivolta a Nord Est. La costa pesarese, in particolare, forma una protuberanza con al centro lo sbocco del fiume Foglia, che crea alla sua sinistra una piccola fascia costiera, la cosiddetta Baia Flaminia, che è rivolta perfettamente a Nord.

Qui si intreccia il discorso della stagionalità: il sole non sorge e non tramonta tutto l'anno nello stesso punto. In autunno e primavera il sole sorge tendenzialmente ad Est e tramonta ad Ovest. Durante l'inverno sorge a Sud Est e tramonta a Sud Ovest. Infine, durante l'estate, in particolare nei giorni attorno al solstizio (che cade il 21 giugno) il Sole sorge a Nord Est e tramonta a Nord Ovest.

Per cui ecco spiegato il fenomeno tutto pesarese: tuffandosi a giugno il sole in direzione Nord Ovest, se si va a fare aperitivo a Baia Flaminia, rivolta a Nord, avremo la fortuna di vedere il sole calare sul mare.

Per comprendere fino in fondo il differente punto in cui sorge e tramonta il sole nelle stagioni, giova ricordare che questo avviene a causa dell'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre sul piano della sua orbita attorno al Sole. Per cui in estate il polo Nord terrestre è inclinato verso il Sole e dunque i punti di alba e tramonto tendono a essere più a Nord, e l'emisfero Nord terrestre riceve un numero maggiore di ore di sole rispetto all'inverno (e viceversa nell'emisfero Sud). I soli giorni in cui il sole sorge esattamente a Est e tramonta esattamente a Ovest per tutti gli abitanti della Terra sono gli equinozi di primavera e di autunno.