Giovanni Allevi non sta bene: slitta il concerto a Taranto

Ascoli, 14 marzo 2024 – Ancora problemi di salute per il maestro Giovani Allevi. Il musicista ascolano ha infatti rimandato al 30 aprile il concerto in programma per domani, 15 marzo, al Teatro Orfeo di Taranto, nell'ambito del 'Piano solo tour'. Il concerto, informano gli organizzatori dell'evento, "è stato rinviato a causa di problemi di salute dell'artista". I possessori dei biglietti, si informa ancora, potranno utilizzarli per la nuova data, mentre non sono previsti rimborsi.

L’ultima apparizione televisiva dell’artista, tornato da poco sulle scene a partire da Sanremo, dopo la prima parte di cure per un mieloma, era stata il 7 marzo scorso in Rai, intervistato dal direttore del Tg2 Antonio Preziosi stasera nella rubrica Tg2Post. Una lunga chiacchierata in cui aveva spaziato a tutto campo, parlando di fede, musica e malattia.

"Il dolore è diventato musica”

Così aveva detto sul palco dell’Ariston, e poi lo ha ripetuto, sia sui social che nelle sue apparzioni pubbliche, nonché durante i suoi concerti. Durante i due anni di malattia ha scritto tantissima musica, tra cui un concerto per violoncello e orchestra sulle note del nome mieloma. “Quindi sogno di poter finalmente dirigere questo brano per violoncello e orchestra, che è una sorta di diario in note di tutto quello che ho vissuto in quelle stanze in ospedale, le paure, gli entusiasmi, le attese snervanti, i momenti di grande felicità, il tramonto oppure l'alba che si vedevano dalla finestra – ha dichiarato nell’intervista al Tg2 -. La musica dà un senso alla sofferenza: se io fossi rimasto lì a soffrire e basta non sarebbe successo nulla, invece ho trasformato quella sofferenza in note”.