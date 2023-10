Pasta Day 2023, Stanley Tucci e l’amore per le lasagne: “Il cibo perfetto”

Bologna, 25 ottobre 2023 - Un'intera giornata dedicata alla pasta. Il World's Pasta Day si festeggia ogni anno il 25 ottobre, celebrando la pasta nel mondo in tutte le sue ricette. Un'eccellenza italiana che anche Bologna ha contribuito a rendere famosa anche all'estero.

L'attore Stanley Tucci elegge le lasagne a suo cibo preferito

Da Stanley Tucci (video) a Michael Jordan, passando per Meghan Markle e Michael Fassbender. Sono tantissime le celebrità oltreoceano che non sanno resistere alla tentazione di un piatto di pasta tipico bolognese: lasagne, tagliatelle al ragù e tortellini hanno conquistato anche i vip.

Le lasagne, “Il cibo perfetto”

L'attore Stanley Tucci, addirittura, cucina "alla bolognese": dopo aver visitato Bologna in un episodio della sua docuserie "Searching for Italy", in cui raccontava i piatti e le tradizioni enogastronomiche dell'Emilia Romagna, l'attore de Il Diavolo veste Prada e Hunger Games si è più volte cimentato con ricette italiane, descrivendole passo per passo sui propri social. Tagliatelle, ma soprattutto lasagne, che ha eletto come "cibo perfetto" e "la personificazione del cibo italiano".

Tagliatelle

Chi si diverte a cucinare specialità bolognesi, è anche Meghan Markle: la moglie del Principe Harry ha confessato di amare la cucina italiana, cavandosela in particolare con le tagliatelle al ragù. "Faccio un ragù alla bolognese buonissimo", ha confessato Meghan in un’intervista a Variety.

Del "team" tagliatelle è anche l’ex campione NBA Michael Jordan, che nella sua visita a Bologna nel 2019 ha fatto tappa al ristorante Da Nello, in via Montegrappa.

Tortellini

I tortellini, rigorosamente in brodo, sono stati invece scelti dal maestro del cinema Martin Scorsese, nella sua cena al Caminetto d'oro in via de' Falegnami, nel maggio scorso. Hanno scelto un tris di primi gli attori hollywoodiani Michael Fassbender e Alicia Vikande r, che durante il loro viaggio di nozze hanno fatto tappa anche a Bologna: gramigna, tortellini e tagliatelle nel loro pranzo all'Osteria del Cappello, in via de' Fusari.

Tra le celebrità italiane che hanno mostrato amore nei confronti della pasta bolognese, c'è Chiara Ferragni: l'influencer ha pranzato a casa di Gianni Morandi l'aprile scorso e ha immortalato i tortellini in brodo in una delle sue storie Instagram, descrivendoli "magnifici". Insomma, è proprio World's Pasta Day e la cucina emiliana ha estimatori in tutto il mondo, spaghetti alla bolognese a parte.